«Пример неделикатного отношения»: председатель СПЧ раскритиковал массовую проверку фертильности женщин в Москве

Массовая гормональная диагностика женщин фертильного возраста в Москве является примером «неделикатного отношения к пациентам» и «в полной мере ничего не показывает». Такое заявление сделал 29 ноября глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на XV Всероссийском конгрессе пациентов.

«Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране», — сказал председатель СПЧ. «Но зачем всех заставлять?» — задался он вопросом. По его словам, «для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек» ( цитата по РБК).

В сентябре текущего года в Москве местные жительницы начали массово получать по электронным ресурсам направления на сдачу анализа АМГ (антимюллеров гормон). Подобное исследование обычно назначается для того, чтобы проверить фертильность женщины.

Член СПЧ врач-эндокринолог Ольга Демичева также отметила в беседе с РБК, что исследование АМГ может не отражать само по себе реальную ситуацию с репродуктивным здоровьем в зависимости от различных состояний организма.