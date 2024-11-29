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Общество «Пример неделикатного отношения»: председатель СПЧ раскритиковал массовую проверку фертильности женщин в Москве

«Пример неделикатного отношения»: председатель СПЧ раскритиковал массовую проверку фертильности женщин в Москве

2 038
14 комментариев

Массовая гормональная диагностика женщин фертильного возраста в Москве является примером «неделикатного отношения к пациентам» и «в полной мере ничего не показывает». Такое заявление сделал 29 ноября глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на XV Всероссийском конгрессе пациентов.

«Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране», — сказал председатель СПЧ. «Но зачем всех заставлять?» — задался он вопросом. По его словам, «для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек» (цитата по РБК).

В сентябре текущего года в Москве местные жительницы начали массово получать по электронным ресурсам направления на сдачу анализа АМГ (антимюллеров гормон). Подобное исследование обычно назначается для того, чтобы проверить фертильность женщины.

Член СПЧ врач-эндокринолог Ольга Демичева также отметила в беседе с РБК, что исследование АМГ может не отражать само по себе реальную ситуацию с репродуктивным здоровьем в зависимости от различных состояний организма.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила работодателям отслеживать коэффициент рождаемости в своем коллективе.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре утвердил перечень с обновленными ключевыми показателями эффективности (KPI) для губернаторов регионов. Обновленный перечень состоит из 21 критерия, в то время как в старом было 20. К новым пунктам относится суммарный коэффициент рождаемости.

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Валерий Фадеев СПЧ Проверка фертильности Москва Коэффициент рождаемости
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Комментарии
14
AEG1
28 минут
Похоже, стойкий душок фашизма выветривать придется потом долго.
VKuser279092
59 минут
Уважаемые участники форума "Фонтанки", все, включая работающих по найму. Вы, хотя бы в глубине души, понимаете, что это фашизм? Даже чиновники начинают возмущаться степенью насилия режима над народом. Доколе будем это терпеть?
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