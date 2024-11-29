«Пример неделикатного отношения»: председатель СПЧ раскритиковал массовую проверку фертильности женщин в Москве

Массовая гормональная диагностика женщин фертильного возраста в Москве является примером «неделикатного отношения к пациентам» и «в полной мере ничего не показывает». Такое заявление сделал 29 ноября глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на XV Всероссийском конгрессе пациентов.
«Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране», — сказал председатель СПЧ. «Но зачем всех заставлять?» — задался он вопросом. По его словам, «для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек» (цитата по РБК).
В сентябре текущего года в Москве местные жительницы начали массово получать по электронным ресурсам направления на сдачу анализа АМГ (антимюллеров гормон). Подобное исследование обычно назначается для того, чтобы проверить фертильность женщины.
Член СПЧ врач-эндокринолог Ольга Демичева также отметила в беседе с РБК, что исследование АМГ может не отражать само по себе реальную ситуацию с репродуктивным здоровьем в зависимости от различных состояний организма.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила работодателям отслеживать коэффициент рождаемости в своем коллективе.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре утвердил перечень с обновленными ключевыми показателями эффективности (KPI) для губернаторов регионов. Обновленный перечень состоит из 21 критерия, в то время как в старом было 20. К новым пунктам относится суммарный коэффициент рождаемости.
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