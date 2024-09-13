«Мне 36, пришло»: в Москве женщин массово приглашают пройти тест на фертильность

В Москве местные жительницы массово получают по электронным ресурсам направления на сдачу анализа АМГ — антимюллеров гормон. Подобное исследование обычно назначается для того, чтобы проверить фертильность женщины.

В редакцию MSK1.RU 13 сентября обратились дамы, которым пришло подобное направление на порталы mos.ru и ЕМИАС. «Мне 36, пришло», — сказала одна из обратившихся. «Пришло. Но при этом никакого сопроводительного уведомления, зачем, почему», — поделилась другая москвичка.

Направление на взятие венозной крови пришло и корреспонденту портала. В больнице девушке не смогли ответить на вопрос, откуда ей прислали это электронное письмо. «Да, хороший вопрос. У нас просто нет на него ответа… С какого номера телефона пришло? Вы не можете на этот же телефон позвонить?» — такой ответ получила корреспондент в ГКБ имени С. С. Юдина.

В департаменте здравоохранения Москвы объяснили, что эта рассылка была организована в рамках нового проекта, направленного на сферу репродуктивного здоровья. «...Многие откладывают рождение ребенка на потом. <…> Мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет нигде в мире. В нём смогут принять участие все желающие москвички от 18 до 40 лет», — процитировали в ведомстве вице-мэра Москвы Анастасию Ракову.