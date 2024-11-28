Путин утвердил обновленный перечень KPI для губернаторов регионов

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень с обновленными ключевыми показателями эффективности (KPI) для губернаторов регионов. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщается на портале правовых актов.

Обновленный перечень состоит из 21 критерия, в то время как в старом было 20. К новым пунктам относится суммарный коэффициент рождаемости, удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения, трудоустройства. Кроме того, теперь KPI включает в себя воспитание не только гармонично развитой и социально ответственной личности, как это было раньше, но и патриотичной.

Между тем из перечня исчез такой критерий, как число посещений культурных мероприятий. Также изменилась формулировка или внесли уточнения в некоторые критерии, например те, которые связаны с доверием к власти, темпом роста доходов населения и долей дорожных сетей. Остальная часть пунктов, к которым относится качество окружающей среды, уровень бедности и другие, осталась без изменений.

В утвержденном документе отмечается, что необходимо признать утратившими силу утвержденные президентом РФ 4 февраля 2021 года 20 критериев эффективности губернаторов.

Как ранее писала «Фонтанка», в обновленном перечне показателей эффективности намерены добавить больше параметров, которые измеряются социологически. Прошлый KPI губернаторов определялся в основном цифрами статистики, а в администрации президента приняли решение узнать, как те или иные изменения оценивают граждане.