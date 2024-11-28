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Общество Два часа в день. В Вологодской области ограничат продажу алкоголя по будням

Два часа в день. В Вологодской области ограничат продажу алкоголя по будням

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14 комментариев

Закон об ограничении продажи алкоголя по будним дням в Вологодской области приняли депутаты Законодательного собрания региона 28 ноября. «За» высказались 25 депутатов, «против» — двое, один воздержался, сообщается в телеграм-канале регионального парламента.

С 1 марта 2025 года алкоголь в регионе по будним дням будет продаваться всего два часа в день — с 12 до 14 часов. В выходные и праздники магазины будут реализовывать спиртные напитки в обычном режиме.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил введение таких изменений ростом смертности вологодцев от алкоголя и распространением среди них алкоголизма.

В Законодательном собрании Петербурга ранее сообщали, что не рассматривают сокращение времени продажи алкоголя в магазинах по примеру других регионов.

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Комментарии
14
282694747
1 час
Полный дебилизм!Последствия посчитали??
Garik.Maremanov.1-1
59 минут
Теперь вместо нормальной казенной водки страждущие вологжане начнут потреблять всякие суррогаты. С соответствующими последствиями.
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