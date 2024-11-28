Два часа в день. В Вологодской области ограничат продажу алкоголя по будням

Закон об ограничении продажи алкоголя по будним дням в Вологодской области приняли депутаты Законодательного собрания региона 28 ноября. «За» высказались 25 депутатов, «против» — двое, один воздержался, сообщается в телеграм-канале регионального парламента.

С 1 марта 2025 года алкоголь в регионе по будним дням будет продаваться всего два часа в день — с 12 до 14 часов. В выходные и праздники магазины будут реализовывать спиртные напитки в обычном режиме.