Вы неправильно лечите. Опальный банкир Бажанов требует от АСВ возместить убытки его банка на 30 млрд рублей

Сергей Бажанов Источник: Александр Коряков / «Коммерсантъ»







Семья Сергея Бажанова, экс-главы Международного банка Санкт-Петербург, добилась принятия в арбитраже иска к подконтрольному Центробанку Агентству по страхованию вкладов на 30 млрд рублей. Претензии — к качеству управления банком в ходе санации, из-за чего он якобы потерял десятки миллиардов.

Сложность истцов, Сергея Бажанова и его супруги Татьяны, состояла в том, что они проходят процедуру банкротства, то есть их финансами управляют не они сами, а конкурсные управляющие. Кроме того, Бажановы одновременно привлечены в качестве субсидиарных ответственных за убытки, понесенные вкладчиками банка. Конкурсный управляющий МБСПб просил суд возвратить Бажановым их заявление, а их управляющие не дали согласие на оплату госпошлины за иск. Тем не менее, ссылаясь на разъяснения Верховного суда РФ от 30.09.2021, экс-банкиру удалось добиться принятия своего иска к рассмотрению Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти, первое заседание назначено на 4 декабря.

Справка

Международный банк Санкт-Петербург в 2017 году входил в сотню крупнейших банков страны с собственными активами на 48,9 млрд рублей. Его основными владельцами была семья председателя правления Сергея Бажанова. В октябре 2018 года Центробанк на основании данных о неустойчивом финансовом положении банка ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов. Первоначально шла речь о возможной санации. Но почти сразу у банка была отозвана лицензия, а ЦБ подал иск о несостоятельности МБСПб. АСВ заявило о дисбалансе между стоимостью активов и обязательствами банка, который составил более 15,5 млрд руб. В качестве причины было названо «использование рискованной бизнес-модели, в результате чего на балансе образовался значительный объем проблемных активов». В 2019 году было начато конкурсное производство, долг перед кредиторами был признан на 15 млрд рублей.

Сергей и Татьяна Бажановы были привлечены в качестве субсидиарных ответчиков на эту сумму, а позже признаны банкротами. Сейчас оба они находятся за границей. Следственный комитет не с первого раза, но все же заочно предъявил Сергею Бажанову обвинение в фальсификации финансовых документов. По заявлению АСВ против него возбудили еще одно дело, уже по статье о мошенничестве, в его квартире был проведен обыск. В 2022 году в розыск была объявлена и Татьяна Бажанова.

Самая значимая претензия Бажановых к АСВ — нерасторопность во взыскании долгов иностранных партнеров банка. В имеющемся в распоряжении «Фонтанки» исковом заявлении перечисляются восемь западных фирм, которые к началу санации имели обязательства перед Международным банком Санкт-Петербург на общую сумму 321 722 987 долларов, или 29 497 559 115 рублей (по уже не актуальному сейчас курсу 91 руб./долл.). Речь идет о кредитах, аккредитивах и договоре на покупку долговых обязательств. По одному из них срок давности уже истек, по остальным — сроки истекают в 2025 году, однако конкурсный управляющий банка все еще не предпринял никаких попыток взыскать эти долги.

В своем иске Бажановы указывают, что все эти иностранные компании «являются крупными действующими компаниями, действующими на мировых рынках, финансово устойчивы, часть компаний владеет значительными активами на территории Российской Федерации». А сумма их обязательств перед банком, если бы была взыскана, с лихвой покрыла бы все обязательства перед кредиторами МБСПб. Однако за пять лет санации никаких действий со стороны его управляющего для возврата этих денег якобы так и не было сделано.

Вторая претензия — в завышении расходов на юридические услуги сторонних фирм. Внимание на это уже обращали не только Бажановы, но и другие кредиторы, однако эти аргументы не были услышаны комитетом кредиторов, большинство в котором составляют как раз представители АСВ.

Судя по расчетам в исковом заявлении, расходы конкурсного управляющего банка уже превысили 1,1 млрд рублей — они были оплачены из средств МБСПб. Из них только на сторонних юристов ушло около 700 млн, что, как пытаются доказать Бажановы, в разы больше разумного уровня оплаты услуг юристов. Так что эти расходы они также просят в суде взыскать с АСВ.

Для подкрепления своей позиции о «неразумном» ведении дел по возврату денег вкладчиков они приводят историю с ООО «Монолит», на которое было записано несколько объектов недвижимости, купленных на кредиты в МБСПб. Эти объекты по требованию юристов АСВ были арестованы, то есть продать их, чтобы расплатиться по кредитам, было нельзя. Так что, несмотря на многочисленные ходатайства фирмы разрешить ей реализовать недвижимость, она была признана банкротом и ее объекты были проданы по заниженной стоимости.

Причем свое право требования к «Монолиту» на 43 млн рублей в пользу кредиторов МБСПб его управляющий продал сторонней компании за 23 миллиона, а она сразу получила от «Монолита» почти полную сумму долга.

Все эти претензии Бажановы приводят как доказательства якобы неправомерных действий управляющего банка, которые «повлекли убытки на стороне должника и его кредиторов». Если удастся это доказать в суде, по закону оно, то есть АСВ, должно будет вернуть требуемые 30 млрд рублей в конкурсную массу, расплатившись с кредиторами.