Подробности ДТП с автобусом-перевертышем под Тихвином: пострадавших больше, среди них три учащихся техникума

С места аварии были госпитализированы четверо: 21-летняя девушка с переломом руки и трое 16-летних (то есть несовершеннолетних) учащихся Тихвинского промышленно-технологического техникума с ушибами. Все в состоянии средней тяжести. Вечером в Тихвинскую межрайонную больницу самостоятельно обратились еще пять пассажиров автобуса. После оказания медицинской помощи их в удовлетворительном состоянии отпустили. Таким образом, число пострадавших достигло девяти. Ранее сообщалось, что в момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров, а пострадали шестеро.