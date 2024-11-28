Подробности ДТП с автобусом-перевертышем под Тихвином: пострадавших больше, среди них три учащихся техникума

Выросло число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Тихвинском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 ноября.
ДТП, напомним, произошло вчера около 18 часов на 5-м километре дороги Паша — Часовенское — Кайвакса. 47-летний житель Тихвина, управляя рейсовым автобусом ПАЗ № 161 ООО «Пальмира» (маршрут Тихвин — деревня Горка), допустил занос с последующим съездом с дороги и опрокидыванием.
С места аварии были госпитализированы четверо: 21-летняя девушка с переломом руки и трое 16-летних (то есть несовершеннолетних) учащихся Тихвинского промышленно-технологического техникума с ушибами. Все в состоянии средней тяжести. Вечером в Тихвинскую межрайонную больницу самостоятельно обратились еще пять пассажиров автобуса. После оказания медицинской помощи их в удовлетворительном состоянии отпустили. Таким образом, число пострадавших достигло девяти. Ранее сообщалось, что в момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров, а пострадали шестеро.
Про водителя известно, что в этом году его пять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Штрафы оплачены. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.