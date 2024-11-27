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Происшествия СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом, который перевернулся под Тихвином. Пострадавших шестеро

СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом, который перевернулся под Тихвином. Пострадавших шестеро

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Шесть пассажиров, в том числе четверо детей, пострадали в аварии с рейсовым автобусом, который опрокинулся в кювет у деревни Шомушка под Тихвином вечером 27 ноября. Об этом сообщает Следственный комитет Ленинградской области, который возбудил по факту случившего уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник:

По данным следствия, на момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров. Пострадали шестеро.

По данным главы комитета по здравоохранению Ленобласти Александра Жаркова, в результате аварии в Тихвинском районе к медикам обратились девять человек. По предварительным данным, тяжелых пациентов, а также детей до 14 лет, получивших травмы, нет.

В аварию попал автобус компании «Пальмира». Как рассказали 47news в компании, водитель ехал с разрешенной скоростью, не более 40 км/ч. Дорога была не очищена

Ранее сообщалось, что аварию могли спровоцировать неблагоприятные погодные условия.

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