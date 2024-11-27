СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом, который перевернулся под Тихвином. Пострадавших шестеро

Шесть пассажиров, в том числе четверо детей, пострадали в аварии с рейсовым автобусом, который опрокинулся в кювет у деревни Шомушка под Тихвином вечером 27 ноября. Об этом сообщает Следственный комитет Ленинградской области, который возбудил по факту случившего уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, на момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров. Пострадали шестеро.
По данным главы комитета по здравоохранению Ленобласти Александра Жаркова, в результате аварии в Тихвинском районе к медикам обратились девять человек. По предварительным данным, тяжелых пациентов, а также детей до 14 лет, получивших травмы, нет.
В аварию попал автобус компании «Пальмира». Как рассказали 47news в компании, водитель ехал с разрешенной скоростью, не более 40 км/ч. Дорога была не очищена
Ранее сообщалось, что аварию могли спровоцировать неблагоприятные погодные условия.
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