СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом, который перевернулся под Тихвином. Пострадавших шестеро

Шесть пассажиров, в том числе четверо детей, пострадали в аварии с рейсовым автобусом, который опрокинулся в кювет у деревни Шомушка под Тихвином вечером 27 ноября. Об этом сообщает Следственный комитет Ленинградской области, который возбудил по факту случившего уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.