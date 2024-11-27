Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 763мм 95%
Подробнее
2 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
Промышленный Петербург
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Последствия аварии с перевернувшимся под Тихвином автобусом сняли на видео

Последствия аварии с перевернувшимся под Тихвином автобусом сняли на видео

2 037
4 комментария

Видео последствий аварии с автобусом, который перевернулся у деревни Шомушка под Тихвином вечером 27 ноября, показало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пострадали четыре пассажира, трое из которых — дети.

Источник:

По данным полиции, водитель 1977 года не справился с управлением из-за погодных условий. Из четырех пострадавших — двое подростков 16 лет и один 17 лет.

Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Серьезная авария с участием пассажирского автобуса произошла также 25 ноября в Ломоносовском районе. Водитель общественного транспорта врезался в стоящую фуру на Красносельском шоссе. Травмы получили 20 человек, в том числе пятеро детей. Одну пассажирку увезли в крайне тяжелом состоянии, сообщалось, что ей требуется ампутация ноги. Сегодня суд отправил под стражу водителя автобуса.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
169991062
1 час
ДОКОЛЕ ??? Я вас спрашиваю !
Гость
39 минут
И вновь напоминаю шерстефобам. Вы не хотите водителей из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и тд и тп.? Да без проблем. Слезайте с ваших продавленных диванов и сами идите работать водителями фур и общественного транспорта. Удачи в работе. ПыСы: сейчас лично посмотрел сайт трудовых вакансий в Петербурге. Требуются более 5000 водителей. Дерзайте, диванные!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ТОП 5
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10