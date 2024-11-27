Последствия аварии с перевернувшимся под Тихвином автобусом сняли на видео

Видео последствий аварии с автобусом, который перевернулся у деревни Шомушка под Тихвином вечером 27 ноября, показало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пострадали четыре пассажира, трое из которых — дети.
По данным полиции, водитель 1977 года не справился с управлением из-за погодных условий. Из четырех пострадавших — двое подростков 16 лет и один 17 лет.
Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Серьезная авария с участием пассажирского автобуса произошла также 25 ноября в Ломоносовском районе. Водитель общественного транспорта врезался в стоящую фуру на Красносельском шоссе. Травмы получили 20 человек, в том числе пятеро детей. Одну пассажирку увезли в крайне тяжелом состоянии, сообщалось, что ей требуется ампутация ноги. Сегодня суд отправил под стражу водителя автобуса.
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