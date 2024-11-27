Автобус с пассажирами опрокинулся на дороге под Тихвином

Полиция выясняет обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом в Тихвинском районе Ленобласти вечером 27 ноября. Среди пострадавших — трое подростков.

Авария произошла в 17:46 на трассе возле деревни Шомушка. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, и автобус опрокинулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительной информации, это случилось из-за погодных условий.

В ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека, ехавших в автобусе, в том числе двое 17-летних и 16-летний пассажиры. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего ведется проверка.

Серьезная авария с участием пассажирского автобуса произошла также 25 ноября в Ломоносовском районе. Водитель общественного транспорта врезался в стоящую фуру на Красносельском шоссе. Травмы получили 20 человек, в том числе пятеро детей. Одну пассажирку увезли в крайне тяжелом состоянии, сообщалось, что ей требуется ампутация ноги. Сегодня суд отправил под стражу водителя автобуса.