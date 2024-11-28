ТАСС: экс-замглавы МЧС Гурович освобождён из колонии условно-досрочно

Из колонии освобожден бывший замглавы МЧС России Андрей Гурович, осужденный на пять лет лишения свободы за мошенничество. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Тагилстроевский районный суд удовлетворил просьбу Гуровича об условно-досрочном освобождении. Прокуратура это решение обжаловать не стала. Из колонии он освобожден», — сказал собеседник агентства.

Гуровича арестовали в июле 2022 года, а в декабре 2023 года приговорили к пяти годам колонии за превышение полномочий. Он отбывал наказание в Нижнем Тагиле — в колонии для бывших сотрудников правоохранительных и административных органов. Он провел в заключении без малого 2,5 года.

По данным следствия, Гурович в 2020 году добился выделения из федерального бюджета 969 млн рублей для создания в Мурманской области полевого госпиталя для ковидных пациентов. Госпиталь построили без учета климатических условий и поэтому не смогли использовать. Гурович должен был контролировать расходование средств, но, как счел суд, не сделал это. В итоге ущерб бюджету Мурманской области превысил 320 млн рублей. Вину Андрей Гурович не признал, но с помощью родственников выплатил ущерб.