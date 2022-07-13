Экс-замглавы МЧС Гуровича арестовали по обвинению в должностных преступлениях

Бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович арестован по делу о превышении должностных полномочий. Он останется под стражей до 11 сентября, рассказали 13 июля в пресс-службе Басманного суда Москвы.



Было удовлетворено ходатайство следователя. Сторона защиты просила о домашнем аресте или другой мере пресечения, не связанной с арестом, но ей отказали.



Дело о «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» было возбуждено, по данным «Коммерсанта», после проверки расходования средств, выделенных на строительство мобильных и быстровозводимых госпиталей для заболевших ковидом. По материалам ФСБ, при строительстве такого лечебного заведения в Мурманской области было похищено порядка 350 млн руб. Курировал стройку Гурович. Он свою причастность к хищению отрицает.

