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    Экс-замглавы МЧС Гуровича арестовали по обвинению в должностных преступлениях

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    Бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович арестован по делу о превышении должностных полномочий. Он останется под стражей до 11 сентября, рассказали 13 июля в пресс-службе Басманного суда Москвы.

    Было удовлетворено ходатайство следователя. Сторона защиты просила о домашнем аресте или другой мере пресечения, не связанной с арестом, но ей отказали.

    Дело о «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» было возбуждено, по данным «Коммерсанта», после проверки расходования средств, выделенных на строительство мобильных и быстровозводимых госпиталей для заболевших ковидом. По материалам ФСБ, при строительстве такого лечебного заведения в Мурманской области было похищено порядка 350 млн руб. Курировал стройку Гурович. Он свою причастность к хищению отрицает.

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