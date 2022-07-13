«Ъ»: Бывший замначальника по тылу МЧС Андрей Гурович задержан по делу о хищении

Уволенный меньше трех месяцев назад с поста замглавы МЧС Андрей Гурович стал фигурантом дела на 350 млн рублей.
Накануне обыски прошли не только у него дома, но и в десятке мест, где живут и работают сотрудники МЧС, сообщает 13 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Дело о «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» было возбуждено, по данным издания, после проверки расходования средств, выделенных на строительство мобильных и быстровозводимых госпиталей для заболевших ковидом. По материалам ФСБ, при строительстве такого лечебного заведения в Мурманске было похищено порядка 350 млн руб. Курировал стройку Гурович.
Однако он свою причастность к хищению отрицает. СК вышло с ходатайством об аресте бывшего замначальника МЧС в Басманный суд.
Андрей Гурович был замглавы МЧС с 2018 года и курировал тыловые вопросы. До этого работал в различных коммерческих структурах и Госдуме. В 2006 году перешел на работу в Федеральную миграционную службу, пройдя путь от советника директора по экономическим вопросам до начальника управления тылового обеспечения ФМС России. В 2010 году перешел в Федеральное казначейство на должность замначальника административного управления, в июне 2010 года возглавил это управление. 12 мая 2015 года назначен руководителем управления Федерального казначейства по Москве, откуда и перешел в спасательное ведомство.