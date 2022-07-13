«Ъ»: Бывший замначальника по тылу МЧС Андрей Гурович задержан по делу о хищении

Уволенный меньше трех месяцев назад с поста замглавы МЧС Андрей Гурович стал фигурантом дела на 350 млн рублей.



Накануне обыски прошли не только у него дома, но и в десятке мест, где живут и работают сотрудники МЧС, сообщает 13 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Дело о «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» было возбуждено, по данным издания, после проверки расходования средств, выделенных на строительство мобильных и быстровозводимых госпиталей для заболевших ковидом. По материалам ФСБ, при строительстве такого лечебного заведения в Мурманске было похищено порядка 350 млн руб. Курировал стройку Гурович.

