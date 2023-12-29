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    Экс-замглавы МЧС России дали пять лет колонии за превышение полномочий

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    Мосгорсуд огласил приговор бывшему замминистра МЧС Андрею Гуровичу. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов 29 декабря.

    Экс-замглавы признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил права занимать должности в госорганах сроком на 2 года.

    Официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции

    Гуровича арестовали в июле 2022 года. По данным следствия, как пишет ТАСС, он организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства полевого госпиталя в Мурманской области для лечения пациентов с коронавирусом. Однако госпиталь возвели без учета климатических условий региона, из-за чего его не использовали, а позже — демонтировали. Кроме того, Гурович был обязан контролировать расход выделенных бюджетных средств, но никаких мер он не принял. В итоге бюджету Мурманской области был причинен ущерб на сумму свыше 320 миллионов.

    Фото: Официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции
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    Своей вины Андрей Гурович не признал, но с помощью родственников выплатил ущерб.

    Фото: Официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции

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