Родственники экс-замглавы МЧС взяли кредиты, чтобы выплатить 300 млн рублей за ненужный антиковидный госпиталь

Бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович возместил более 328 миллионов рублей ущерба по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Для этого его родные и близкие взяли в банках кредиты. Таким образом, бывший чиновник рассчитывает на минимальное наказание по делу, хотя даже с учетом возмещения ущерба гособвинение запросило для Гуровича шесть с половиной лет колонии, пишет 22 декабря «Коммерсантъ».

Издание выяснило, что перед передачей дела на утверждение в Генпрокуратуру следователь переквалифицировал обвинение на злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и внес в материалы расследования ссылки на некие секретные сведения. В связи с этим 25 томов дела будет рассматривать Московский городской суд, не районный, как планировалось изначально.



В конце мая 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности Андрея Гуровича, который курировал в ведомстве спасателей финансово-экономический блок. В июле Гурович был арестован. По данным ФСБ, при строительстве антиковидного госпиталя в Мурманске в период пандемии коронавируса, которое курировал Гурович, было похищено порядка 350 млн руб.



Как установило следствие, 6 июня 2020 года, зная о том, что тогдашнему главе МЧС Евгению Зиничеву через три дня предстояло докладывать о выполнении поручения правительству и президенту, Андрей Гурович, «желая приукрасить действительное положение дел», сообщил своему непосредственному руководителю «заведомо недостоверные сведения о готовности быстровозводимого госпиталя к приему пациентов». В итоге был подписан акт приемки и выплачены деньги, а 30 ноября правительство Мурманской области прекратило эксплуатацию госпиталя, поскольку он не соответствовал климатическим условиям региона. После этого госпиталь, за который было заплачено 328 миллионов рублей, демонтировали. Эта сумма и стала размером ущерба по делу. Оборудование на 400 миллионов рублей распределили по другим больницам.

