Дмитрий Медведев допустил удары по базам НАТО в случае эскалации и посоветовал США «не умничать»

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о возможности ударов по военным базам НАТО, заявил, что в случае эскалации невозможно исключить даже «самый сложный и печальный» сценарий. Также он посоветовал США « не умничать», рассуждая о ядерной угрозе со стороны России. Выдержки из интервью замглавы Совбеза телеканалу Al Arabiya 27 ноября приводит РИА Новости.

Дмитрия Медведева спросили, может ли Россия нанести удары по военным базам в Румынии и Польше, если последуют новые удары со стороны Украины вглубь территории РФ. Замглавы Совбеза ответил, что, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, уже в нем участвуют.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в свете происходящих событий он не может исключить даже «самый сложный и печальный» сценарий, хотя России бы его не хотелось, о чем неоднократно заявляла Москва.

Также замглавы Совбеза посоветовал США «не умничать», рассуждая о ядерной угрозе со стороны России, а вспомнить о применении американцами такого оружия в Японии и извиниться перед японцами.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что российские власти не хотят применения ядерного оружия, хотя в новой ядерной доктрине РФ порог применения такого оружия снижен с учетом возникших рисков.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором рассказал об ударе по объекту ОПК Украины в Днепропетровске «Орешником». Это новейший российский ракетный комплекс средней дальности, способный нести боеголовки в ядерном оснащении. Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен в качестве ответа на эскалацию со стороны США, которые дали разрешение Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS. «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — сказал Владимир Путин.

Средств перехвата такой системы в мире не существует, поскольку не существует ее аналогов, отметил президент и добавил, что комплекс принят к серийному производству и будет поставляться в Ракетные войска стратегического назначения.

Про параметры нового ракетного комплекса читайте здесь.