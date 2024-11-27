«Требует самого жесткого реагирования»: генпрокурор РФ Краснов высказался о состоянии военных городков

Генпрокурор РФ Игорь Краснов обеспокоен состоянием военных городков. По его мнению, сейчас они имеют не самые лучшие характеристики, и этот вопрос нужно решать в преддверии зимы. Слова Краснова с личного приема в Челябинске цитирует 27 ноября ТАСС .

«Сигналы о плачевном состоянии жилищного фонда Министерства обороны поступают все чаще и чаще, в преддверии зимы это крайне опасно. Это требует самого жесткого реагирования со стороны прокуроров», — подчеркнул генпрокурор России.