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Авто Бизнес Бывший автозавод Toyota не перезапустят в 2024 году. На него претендовало СП Газпрома и Aurus

Бывший автозавод Toyota не перезапустят в 2024 году. На него претендовало СП Газпрома и Aurus

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27 комментариев

Бывший автозавод Toyota в Петербурге «с высокой долей вероятности» не запустится в этом году. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов 27 ноября в ходе делового завтрака региональных министров промышленности на форуме «Российский промышленник».

«Есть несколько развилок по заводу Toyota в Шушарах, пока не готовы анонсировать», — сказал он.

По его словам, ранее заявленные планы находятся «в обсуждении с различной долей вероятности».

Сложности в основном связаны с платформами, комплектующими, рассказал Александр Ситов.

О том, что перезапуск бывшего завода Toyota в Петербурге может состояться до конца 2024 года, в феврале сообщил Денис Мантуров, тогда возглавлявший Минпромторг. Позднее стало известно, что консорциум Aurus, КАМАЗ и «Газпрома» намерен выпускать там автомобили представительского класса. Но в начале осени стало известно, что консорциуму пока не удалось договориться с восточным партнером и Минпромторгом.

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Комментарии
28
280896530
1 час
Если взять все эти "новости-обещалки" хотя бы 1-2 годичной давности, то станет понятно, что кроме болтовни ничего не будет. В сухом остатке распил бабла и тишина.
Заливщик голосовых планок
1 час
Вот блин! Только собирался на очередь за аурусом записываться, картошку с дачи возить, а тут такое!
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