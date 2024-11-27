Бывший автозавод Toyota не перезапустят в 2024 году. На него претендовало СП Газпрома и Aurus

Бывший автозавод Toyota в Петербурге «с высокой долей вероятности» не запустится в этом году. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов 27 ноября в ходе делового завтрака региональных министров промышленности на форуме «Российский промышленник».

«Есть несколько развилок по заводу Toyota в Шушарах, пока не готовы анонсировать», — сказал он.

О том, что перезапуск бывшего завода Toyota в Петербурге может состояться до конца 2024 года, в феврале сообщил Денис Мантуров, тогда возглавлявший Минпромторг. Позднее стало известно, что консорциум Aurus, КАМАЗ и «Газпрома» намерен выпускать там автомобили представительского класса. Но в начале осени стало известно, что консорциуму пока не удалось договориться с восточным партнером и Минпромторгом.