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Общество Спорт Аршавин признался, что у него есть тайный шестой ребенок

Аршавин признался, что у него есть тайный шестой ребенок

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3 комментария

Бывший капитан сборной России по футболу и заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что у него есть тайный шестой ребенок, пишет 27 ноября Starhit.

У футболиста есть трое детей от бывшей жены Юлии Барановской: Артем, Яна и Арсений, дочь Есения от Алисы Казьминой, дочь Ева от блондинки по имени Анна и сын от неизвестной женщины.

Недавно Аршавин дал понять, что многодетным отцом стал не только в союзе с Юлией Барановской.

«Я не тот фанатичный папа, который считает, что все должны играть в футбол, поэтому Артем далек от футбола. Вспоминаю, когда ему кидали в детстве мяч, он всегда садился и брал его руки», — рассказал спортсмен.

Яна, родившаяся после Артема, «что-то пинала», но к женскому футболу Аршавин относится отрицательно. А вот Арсений пошел по стопам отца и играет за «Спартак».

«Я не могу адекватно оценить его качества — если станет футболистом, то хорошо, не станет — меня это никак не расстроит. А остальные дети маленькие еще», — рассказывал 43-летний Андрей Аршавин на форуме «Знание».

После этого спортсмен рассказал ещё об одном своём ребёнке.

«У вас будет эксклюзив! Вас точно будут смотреть. Детей у меня шесть! Хотя официально пять», — объявил он в программе «Карты, деньги, два мяча» на Rutube.

Он признался, что мать этого мальчика не захотела записывать его на отца, даже отчество не дала.

«Она также сказала, мол, деньги можешь не платить, это будет на твоей совести. На самом деле она вообще адекватная девушка, я удивляюсь, что она сделала такой выбор», — сказал Аршавин.

«Но она не захотела записывать… даже отчество не дала мое», — с грустью добавил он. И отметил, что все равно помогает женщине и сыну. После расставания с ней Аршавин встретил нынешнюю избранницу Анну, и она родила ему дочь Еву.

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Комментарии
3
Cashmare
3 минуты
запасной )
Гость
3 минуты
Аршавин и его неуемность нижней чакры. Скоро книжки-комиксы с картинками начнут выходить об этом человеке.
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