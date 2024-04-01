Сын Аршавина забил за «Спартак» прямым ударом с углового

Арсений Аршавин, младший сын бывшего капитана футбольного клуба «Зенит» Андрея Аршавина, принял участие в победе «Спартака» (в возрасте до 12 лет) над командой «Виста Джуниор». Встреча состоялась 1 апреля в Москве, в турнире на призы Олега Романцева.



«Красно-белые» обыграли соперников с разгромным счетом 14:1. Арсений забил девятый гол своей команды прямым ударом с углового. В следующем матче «Спартак» одержал победу над «Уфой» со счетом 2:0.