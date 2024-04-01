    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, ю-з

    749мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.29eur99.57

    Сын Аршавина забил за «Спартак» прямым ударом с углового

    5286
    11 комментариев

    Арсений Аршавин, младший сын бывшего капитана футбольного клуба «Зенит» Андрея Аршавина, принял участие в победе «Спартака» (в возрасте до 12 лет) над командой «Виста Джуниор». Встреча состоялась 1 апреля в Москве, в турнире на призы Олега Романцева.

    «Красно-белые» обыграли соперников с разгромным счетом 14:1. Арсений забил девятый гол своей команды прямым ударом с углового. В следующем матче «Спартак» одержал победу над «Уфой» со счетом 2:0.

    С 2020 года Арсений Аршавин занимается в академии «Спартака». В мае прошлого года Андрей Аршавин рассказывал, что пытался уговорить сына присоединиться к «Зениту», однако тот остался верен «Спартаку». В академию «красно-белых» мальчика отдала заниматься Юлия Барановская, бывшая гражданская жена Аршавина.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close