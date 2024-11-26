Глава МИД Литвы пригрозил России 5-й статьей договора НАТО

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не исключает применения 5-й статьи договора НАТО, если авиакатастрофа в Вильнюсе окажется терактом. Согласно этой статье, Альянс оставляет за собой возможность ответить агрессору различными мерами, включая использование вооруженных сил.

Как пишет 26 ноября Delfi, во время своего визита в Эстонию Ландсбергис заявил, что ситуация с крушением самолета DHL вызывает серьёзные опасения и власти Литвы не исключают ни одной из версий, включая внешнее вмешательство России.

«Эта катастрофа заставляет нас задаваться вопросом: готовы ли мы к тому, что за этим может стоять внешнее вмешательство, что это может быть саботаж, организованный иностранным государством? — сказал он. — Этот случай может и не подтвердиться, но другой вполне может».

«Причина катастрофы пока неясна и требует очень тщательного расследования, — отметил Ландсбергис. — Но если говорить теоретически о том, как реагировать на гибридную атаку со стороны иностранного государства, то я убеждён, что этого достаточно для применения 5-й статьи НАТО».

По словам главы МИД Литвы, «страны Балтии должны отправить России очень ясный сигнал о том, какие красные линии она не должна пересекать». И это, по его мнению, должны делать не только министры иностранных дел Литвы или Эстонии, но и их «могущественные союзники».

Важно отметить, что в Вильнюсе уже обнаружены «черные ящики» самолета DHL. Пока специалисты не нашли никаких признаков внешнего вмешательства; этого не обнаружили и в переговорах пилотов с центром управления полетами.

Что известно о крушении самолета DHL в Вильнюсе — читайте в материале «Фонтанки».

О чем говорится в 4-й и 5-й статьях устава НАТО и какие последствия несет их введение в действие — читайте в разборе «Фонтанки».