Погиб испанец. Что известно о крушении самолета DHL в Вильнюсе

В районе падения самолета DHL в Вильнюсе объявили экстремальную ситуацию, чтобы ликвидировать последствия аварии. В полиции рассматривают различные версии катастрофы, передает радио LRT. Основания для версии о теракте сейчас нет, но и «отбрасывать возможность терроризма не следует», заявил директор ДГБ Литвы Дарюс Яунишкис.

Скриншот с LRT







Погибший, по данным LRT, все-таки пилот (до этого поступали противоречивые данные), он гражданин Испании. Трое пострадавших — граждане Литвы, Германии и Испании. Все четверо — мужчины. Литовец, по данным радиостанции, после катастрофы сам выбрался из самолета и рассказал об обстоятельствах. Двое других в больнице, один в критическом состоянии. Самолет DHL принадлежит испанской авиакомпании Swiftair, он летел из Лейпцига и упал рядом с жилым домом в Вильнюсе. «Земля задрожала, весь дом затрясся, и появился красный шар», — рассказывает очевидец. Журналисты говорят, что обломки самолета разбросало в радиусе 100 метров от эпицентра. Местные жители не пострадали (в доме живут 12 человек), начавшийся после крушения пожар потушен.

Скриншот с LRT







РБК передает, что пилоты незадолго до падения запросили у диспетчеров информацию о погодных условиях и нужно ли перевести самолет в систему ILS (система посадки по приборам) из-за плохой видимости. Диспетчер сначала разрешил снижение до высоты около 1,2 км, затем примерно до 800 метров. Пилот ответил «ок», и вскоре связь пропала.

Гендиректор DHL Lietuva сообщил LRT, что самолет принадлежал подрядчику компании. Причина аварии пока не ясна, и груз не известен.

Это Boeing 737-476, выпущенный в США 32 года назад. Первый его полет состоялся в 1993 году, в 2015 году его переоборудовали в грузовик. Интересно, что перед вылетом в Вильнюс самолет два дня простоял неиспользованным в аэропорту Лейпцига, хотя обычно летал каждый день, пишет LRT.