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Происшествия Падение самолета в Вильнюсе попало на видео. Погибший — не пилот

Падение самолета в Вильнюсе попало на видео. Погибший — не пилот

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1 комментарий

Местные жители не пострадали при крушении грузового самолета в Вильнюсе, сообщает Reuters. Момент падения борта зафиксировал видеорегистратор.

Спасатели эвакуировали 12 человек.

Как рассказал радиостанции LRT представитель Департамента пожарной защиты и спасения, один человек погиб, трое получили ранения. В полиции уточнили, что в авиакатастрофе погиб не пилот, как сообщалось ранее, а член экипажа.

Напомним, грузовой самолёт DHL упал около двухэтажного жилого дома недалеко от аэропорта Вильнюса в понедельник, 25 ноября, около 3:30 по Гринвичу. Начался пожар. Причина крушения пока неизвестна, нет информации и о грузе на борту самолета.

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Комментарии
2
Отец Родной
16 минут
А чё там в Красноярске?
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