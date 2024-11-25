Падение самолета в Вильнюсе попало на видео. Погибший — не пилот

Местные жители не пострадали при крушении грузового самолета в Вильнюсе, сообщает Reuters. Момент падения борта зафиксировал видеорегистратор.
Спасатели эвакуировали 12 человек.
Как рассказал радиостанции LRT представитель Департамента пожарной защиты и спасения, один человек погиб, трое получили ранения. В полиции уточнили, что в авиакатастрофе погиб не пилот, как сообщалось ранее, а член экипажа.
Напомним, грузовой самолёт DHL упал около двухэтажного жилого дома недалеко от аэропорта Вильнюса в понедельник, 25 ноября, около 3:30 по Гринвичу. Начался пожар. Причина крушения пока неизвестна, нет информации и о грузе на борту самолета.
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