Самый известный финн, вступление в НАТО и причины закрытия границы: МИД Финляндии провел опрос среди россиян

МИД и посольство Финляндии в Москве 26 ноября рассказали о результатах шестого по счету опроса, проведенного в Москве среди россиян в июле 2024 года. Его итоги по видеосвязи представили посол Финляндии в РФ Марья Лиивала и советник по культуре Юсси Палмен.

Отношение к Финляндии

Согласно данным, приведенным изданием Yle, 40% россиян заявили, что относятся к Финляндии хорошо (в 2023 году такого мнения придерживались 37% опрошенных, в 2022 году — 51%, в 2021 году — 68%, а в 2019-м эта цифра доходила до 71%). Наиболее положительное отношение демонстрируют в возрастной группе от 18 до 24 лет, в которой 61% до сих пор относится к Финляндии позитивно. Среди респондентов старше 55 лет такого мнения придерживаются лишь 29%.

Причины закрытия границы с Финляндией

В 2024 году в опрос был включен вопрос о решении Финляндии закрыть границу с Россией в конце прошлого года. 38% респондентов ответили, что Финляндия приняла такое решение под влиянием «русофобской политики» НАТО, ЕС и США. 34% — что это связано с осуждением Финляндией конфликта на Украине. 19% не смогли назвать ни одной причины, и лишь 9% отметили действительную причину — борьбу с миграцией, то есть наплывом мигрантов из третьих стран без въездных документов.

Финляндия и НАТО

65% взрослых россиян знают о том, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс (НАТО). Среди взрослых мужчин на это обратили внимание 75%, а среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет — 54%. Из респондентов, проживающих на Северо-Западе России, о членстве страны в НАТО знают куда больше — 80%. Базы НАТО на территории Финляндии назвали причиной возможного ухудшения отношений между Финляндией и Россией 51% опрошенных. Еще 14% назвали такой причиной ужесточение политики санкций в рамках ЕС в отношении России и 11% — сохраняющиеся ограничения на пересечение границы между Россией и Финляндией.

Самый известный финн…

… это по-прежнему актер Вилле Хаапасало, которого знают 19% опрошенных. Имя политика Маннергейма вспомнили 12% и гонщика Мику Хяккинена — 10%. Из взрослых россиян 6% знают гонщика Кими Ряйккёнена, 5% писательницу Туве Янссон и 4% — президента Урхо Кекконена, певца Вилле Вало и публициста Йохана Бэкмана, время от времени выступающего на российском телевидении и недавно получившего гражданство РФ.

Президента Финляндии Александера Стубба, президента Саули Ниинистё и премьер-министра Петтери Орпо сумел вспомнить лишь 1% респондентов, а имя бывшего премьер-министра Санны Марин — 2%.

60% респондентов не назвали ни одного известного им финна.