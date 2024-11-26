Депутат Валеев: Если «Талибан»* уберут из списка террористов, то россияне смогут в него вступить

При исключении «Талибана»* из списка террористический организаций вступление в него не будет иметь правовых последствий для граждан России. Об этом во вторник, 26 ноября, рассказал «Газете.ру» соавтор инициативы об исключении организаций из перечня террористических и зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.



«Если организация не будет признана нежелательной на территории России, то вступление в нее каких-либо правовых последствий не влечет», — объяснил он изданию.

Еще Валеев уточнил, что внесенный законопроект о приостановке запрета на деятельность организаций, включенных в список террористических, но прекративших поддержку терроризма, принимается не ради «Талибана»*.



В Госдуму внесли проект закона, позволяющий исключить «Талибан» из списка запрещенных в РФ организаций. В сентябре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время визита в Афганистан заявил о планах исключить «Талибан»* из «черного списка» РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не приняла решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций.



* Движение признано террористическим и запрещено в России.