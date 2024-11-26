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Власть В Госдуму внесен законопроект об исключении «Талибана»* из списка запрещенных организаций

В Госдуму внесен законопроект об исключении «Талибана»* из списка запрещенных организаций

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26 комментариев

В Государственную думу внесен проект закона, позволяющий исключить «Талибан»* из списка запрещенных в РФ организаций, сообщает 26 ноября «Интерфакс».

Документ опубликован на сайте Госдумы. Он предусматривает возможность приостановки «запрета деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими». Решение выносит суд на основании заявления Генпрокурора или его заместителя. Обязательное условие — «наличие фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

В сентябре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время визита в Афганистан заявил о планах исключить «Талибан»* из «черного списка» РФ. Он также говорил о намерении России развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном.

* террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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Комментарии
26
Klaustrofobik
22 минуты
Несмываемый обнуляет Россию.
bash
17 минут
А скоро "Мир" в Афгане начнёт работать и чартеры на легендарные курорты Кандагара и Кабула откроют?
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