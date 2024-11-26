В Госдуму внесен законопроект об исключении «Талибана»* из списка запрещенных организаций

Документ опубликован на сайте Госдумы. Он предусматривает возможность приостановки «запрета деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими». Решение выносит суд на основании заявления Генпрокурора или его заместителя. Обязательное условие — «наличие фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».