Шойгу в Афганистане поведал о планах исключить «Талибан»* из «черного списка» РФ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 25 ноября прибыл в Афганистан с рабочим визитом. Об этом в понедельник сообщает портал Alemarah.

В составе российской делегации также был спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, со стороны Афганистана — заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд, министр промышленности и торговли Исламского Эмирата Афганистан Нуруддин Азизи, министр экономики Кари Дин Мохаммад Ханиф и другие официальные лица.

В ходе встречи, состоявшейся во Дворце Афганистана, стороны обсудили укрепление политических отношений, экономическое сотрудничество, содействие торговле и транзиту и поощрение инвестиций российских инвесторов в Афганистан. Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд заявил, что с восстановлением безопасности и стабильности в Афганистане страна позиционирует себя как «центр экономического сотрудничества, торговли и транзита в регионе». Он также отметил прекращение выращивания наркотиков и ликвидацию групп, представляющих угрозу безопасности и экономике Афганистана.

Шойгу, как сообщается, «признал политическую, экономическую и динамику безопасности в Афганистане» и сообщил о намерении России поднять двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению Исламского Эмирата из черного списка России для укрепления политических и экономических связей.

Исламский Эмират Афганистан — частично признанное государство, существовавшее в 1996–2001 годах и контролировавшее бóльшую часть территории Афганистана. Образовалось в результате гражданской войны (1992–1996). Так страна называлась при правительстве талибов, свергнутом коалицией, возглавляемой США, после атак 11 сентября 2001 года.

Летом 2021 года Вашингтон заявил о выводе 90% своего контингента, после чего талибы перешли в наступление и вскоре захватили Кабул, сформировав там временное правительство и вернув стране название «Исламский Эмират Афганистан».

24 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявлял, что Москва не станет искусственно тормозить процесс снятия с движения «Талибан» статуса террористической организации.

* Признано террористическим и запрещено в России.