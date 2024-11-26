Песков прокомментировал решение об исключении «Талибана»* из списка террористов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России пока не приняли решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, для России важно развивать отношения с Афганистаном с учетом того, что государство расположено в соседнем регионе. Несмотря на это, представитель Кремля подчеркнул, что «Талибан» по-прежнему остается в «черном списке» террористов.
Напомним, 26 ноября в Государственную думу внесли проект закона, позволяющий исключить «Талибан» из списка запрещенных в РФ организаций. В сентябре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время визита в Афганистан заявил о планах исключить «Талибан»* из «черного списка» РФ.
* Движение признано террористическим и запрещено в России.