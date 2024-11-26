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Власть Песков прокомментировал решение об исключении «Талибана»* из списка террористов

Песков прокомментировал решение об исключении «Талибана»* из списка террористов

2 025
13 комментариев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России пока не приняли решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, для России важно развивать отношения с Афганистаном с учетом того, что государство расположено в соседнем регионе. Несмотря на это, представитель Кремля подчеркнул, что «Талибан» по-прежнему остается в «черном списке» террористов.

Напомним, 26 ноября в Государственную думу внесли проект закона, позволяющий исключить «Талибан» из списка запрещенных в РФ организаций. В сентябре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время визита в Афганистан заявил о планах исключить «Талибан»* из «черного списка» РФ.

* Движение признано террористическим и запрещено в России.

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Комментарии
13
ДЕД
50 минут
Ну это же не братья славяне, с кем еще дружить то?
Garik.Maremanov.1-1
42 минуты
Какая же это тяжелая работа - все время врать...
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