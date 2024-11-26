Песков прокомментировал решение об исключении «Талибана»* из списка террористов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России пока не приняли решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает РИА Новости .

По словам Пескова, для России важно развивать отношения с Афганистаном с учетом того, что государство расположено в соседнем регионе. Несмотря на это, представитель Кремля подчеркнул, что «Талибан» по-прежнему остается в «черном списке» террористов.