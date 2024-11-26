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Бизнес Город Собирал в гараже — приходи в ОЭЗ. Беглов рассказал, зачем Петербургу нужен второй НПЦ для беспилотных технологий

Собирал в гараже — приходи в ОЭЗ. Беглов рассказал, зачем Петербургу нужен второй НПЦ для беспилотных технологий

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В Петербурге появится второй научно-производственный центр для беспилотных технологий. Как рассказал губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС 26 ноября, его откроют на территории площадки «Шушары» Особой экономической зоны.

Сейчас в Петербурге уже есть один НПЦ в области беспилотной авиации — на территории городского «Технопарка».

По словам Александра Беглова, его резидентами стали уже больше 50 компаний. Сейчас на его базе вырабатываются общие подходы, единые сервисы, возможности координировать усилия участников рынка в разработке и прототипировании. Однако еще до его появления власти города говорили о намерении запустить НПЦ в Шушарах. Инвестиции в проект оценивались в 3 млрд рублей.

НПЦ на базе ОЭЗ «Санкт-Петербург» будет следующим этапом реализации Программы развития БАС в Петербурге до 2030 года. Он предложит резидентам производственные мощности для разработки и сборки дронов. «Пользоваться ими на новой площадке смогут как признанные лидеры отрасли, так и малый бизнес», — отметил глава города. Получить поддержку от города и страны можно будет независимо от формы собственности, размера компании и стадии проработки проекта, подчеркнул Беглов. «Будем рады видеть там и студентов со стартапами, и центры разработки серьезных компаний, и достойно проявивших себя энтузиастов, которые собирают беспилотники для армии, как говорится, в гаражах», — заявил губернатор.

Ранее власти Петербурга подписали с Минпромторгом соглашение о реализации регионального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих».

По словам Александра Беглова, помимо производства самих дронов Петербург имеет заделы в смежных областях. «Это компонентная база и ее унификация, сырье и материалы, программное обеспечение, двигатели разных типов», — сказал губернатор. Также город намерен специализироваться в сфере НИОКР, развивать инфраструктуру эксплуатации БПЛА, включая системы обмена сигналами и распознавания, готовить обслуживающий персонал и внедрять обучающие модули по беспилотникам в образовательные программы, разрабатывать сценарии применения БАС в городских условиях — вплоть до формирования госзаказа на использование БАС при осуществлении государственных функций.

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