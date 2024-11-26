Новый проходческий щит для коричневой линии метро ждут уже в 2024 году

Первый проходческий щит производства «Обуховского завода» могут сдать уже в 2024 году. Предполагается, что он будет работать на стройке новых линий метро.

О том, что предприятие, входящее в концерн «Алмаз-Антей», начало отгружать по контракту новую технику для «Метростроя Северной столицы», 26 ноября рассказал в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов. «Заказ серьезный — два горнопроходческих щита диаметром 5,63 м, два укладчика для наклонного хода, 19 укладчиков тюбингов. Мы разворачиваем масштабное подземное строительство, а для него очень нужна новая отечественная техника. По контракту горнопроходческие комплексы должны быть готовы весной 2025 года. Мы попросили хотя бы один закончить в этом году, чтобы увеличить время на отладку», — сообщил глава города.

Напомним, контракт на производство оборудования был заключен в 2023 году, он должен быть исполнен в 2025-м. В списке — два новых однопутных проходческих щита. Вместе с двумя старыми они будут задействованы на прокладке коричневой линии от «Путиловской» до «Каретной» и от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». Кроме того, в перспективе их будут применять при строительстве фиолетовой линии от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта».