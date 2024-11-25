В Финляндии оценили состояние «Арены Хельсинки», закрытой с 2022 года

По словам Виитикко, на прошлой неделе были оплачены счета за электричество и отопление, а новые владельцы планируют ввести арену в эксплуатацию уже весной 2025 года.

Арена в Хельсинки, являющаяся важной концертной площадкой, закрыта с 2022 года, когда бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, контролирующие компанию —собственника арены, попали в санкционные списки. По оценкам властей, в 2023 году простой арены привел к убыткам для финской столицы до 400 миллионов евро в год в таких секторах, как отели, рестораны и городской бизнес. Как писала «Фонтанка», власти Хельсинки ранее уже предупреждали, что бизнесмены столкнутся с изъятием собственности, если не продадут ее добровольно.