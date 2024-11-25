В Финляндии оценили состояние «Арены Хельсинки», закрытой с 2022 года

«Арена Хельсинки» находится в хорошем состоянии. Об этом 25 ноября один из покупателей площадки Хейкки Виитикко из компании Trevian Kasvu LP сообщил изданию Yle.
По словам Виитикко, на прошлой неделе были оплачены счета за электричество и отопление, а новые владельцы планируют ввести арену в эксплуатацию уже весной 2025 года.
12 ноября стало известно, что несколько инвесторов через компанию Trevian приобрели «Арену Хельсинки» у российских бизнесменов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга.
Город Хельсинки планирует приобрести участок земли, на котором находится «Арена Хельсинки», принадлежащий пенсионной компании Elo.
Арена в Хельсинки, являющаяся важной концертной площадкой, закрыта с 2022 года, когда бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, контролирующие компанию —собственника арены, попали в санкционные списки. По оценкам властей, в 2023 году простой арены привел к убыткам для финской столицы до 400 миллионов евро в год в таких секторах, как отели, рестораны и городской бизнес. Как писала «Фонтанка», власти Хельсинки ранее уже предупреждали, что бизнесмены столкнутся с изъятием собственности, если не продадут ее добровольно.
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