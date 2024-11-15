Хельсинки собирается купить участок, на котором находится арена Тимченко и Ротенберга

По словам Лайхо, покупка участка предоставляет городу лучшие возможности для пересмотра условий аренды в будущем. Изначально Хельсинки арендовал участок у государства в 1990-х годах и затем сдал его в аренду компании Helsinki Halli Oy, построившей на этом участке арену. Пенсионная страховая компания Tapiola, ныне Työeläkeyhtiö Elo, приобрела участок в 2006 году. Арендная схема продолжалась до настоящего времени.

Арена в Хельсинки, являющаяся важной концертной площадкой, закрыта с 2022 года, когда бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, контролирующие компанию —собственника арены, попали в санкционные списки. По оценкам властей, в 2023 году простой арены привел к убыткам для финской столицы до 400 миллионов евро в год в таких секторах, как отели, рестораны и городской бизнес. Как писала «Фонтанка», власти Хельсинки ранее уже предупреждали, что бизнесмены столкнутся с изъятием собственности, если не продадут ее добровольно.