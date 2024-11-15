Хельсинки собирается купить участок, на котором находится арена Тимченко и Ротенберга

Город Хельсинки планирует приобрести участок земли, на котором находится «Арена Хельсинки», принадлежащий пенсионной компании Elo. Об этом 15 ноября сообщает финское издание Yle со ссылкой на заявление главы градостроительного отдела города Тимо Лайхо.
12 ноября стало известно, что несколько инвесторов через компанию Trevian приобрели «Арену Хельсинки» у российских бизнесменов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга.
По словам Лайхо, покупка участка предоставляет городу лучшие возможности для пересмотра условий аренды в будущем. Изначально Хельсинки арендовал участок у государства в 1990-х годах и затем сдал его в аренду компании Helsinki Halli Oy, построившей на этом участке арену. Пенсионная страховая компания Tapiola, ныне Työeläkeyhtiö Elo, приобрела участок в 2006 году. Арендная схема продолжалась до настоящего времени.
Арена в Хельсинки, являющаяся важной концертной площадкой, закрыта с 2022 года, когда бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, контролирующие компанию —собственника арены, попали в санкционные списки. По оценкам властей, в 2023 году простой арены привел к убыткам для финской столицы до 400 миллионов евро в год в таких секторах, как отели, рестораны и городской бизнес. Как писала «Фонтанка», власти Хельсинки ранее уже предупреждали, что бизнесмены столкнутся с изъятием собственности, если не продадут ее добровольно.
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