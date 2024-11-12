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Финляндия Бизнес СМИ: Тимченко и Ротенберг продали «Хельсинки Арену»

СМИ: Тимченко и Ротенберг продали «Хельсинки Арену»

1 771
13 комментариев

Финские инвесторы приобрели «Хельсинки Арену» у российских бизнесменов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга, а именно акции компании Helsinki Halli Oy, которые находились в их собственности, сообщает Ilta-Sanomat.

«Могу подтвердить, что договоры купли-продажи подписаны. Сегодня покупатели и продавцы пришли к взаимопониманию по всем деталям сделки», — сообщил 12 ноября член совета директоров компании Helsinki Halli Oy, управляющей ареной, Кай Паананен.

За группой покупателей стоит инвестиционная компания Trevian, через которую в сделке участвуют несколько финских инвесторов. Как пишет издание, на общем собрании Helsinki Halli Oy ранее озвучивалась сумма сделки — 57 миллионов евро, но к моменту продажи она, как считают эксперты, возросла как минимум до 60 миллионов евро.

Чтобы сделка считалась завершенной, потребуется одобрение властей и специальное разрешение на уровне ЕС. Журналисты выяснили, что политический путь к продаже объекта был проложен под руководством премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

Арена в Хельсинки, являющаяся важной концертной площадкой, закрыта с 2022 года, когда бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, контролирующие компанию —собственника арены, попали в санкционные списки. По оценкам властей, в 2023 году простой арены привел к убыткам для финской столицы до 400 миллионов евро в год в таких секторах, как отели, рестораны и городской бизнес. Как писала «Фонтанка», власти Хельсинки ранее уже предупреждали, что бизнесмены столкнутся с изъятием собственности, если не продадут ее добровольно.

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Комментарии
13
михаил.ру
38 минут
враги народа
Maik5
43 минуты
Откуда у этих двух граждан столько бабла?
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