Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 758мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87
Верфи укрупняются
Владимиру Яковлеву 80 лет
Промышленный Петербург
Кто заработал на оружии
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Общество Правительство России считает нужным доработать закон о запрете мигрантам привозить семьи в Россию

Правительство России считает нужным доработать закон о запрете мигрантам привозить семьи в Россию

1 422
10 комментариев

Правительство России считает, что законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в РФ нуждается в существенной доработке. Об этом 25 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на копию проекта отзыва кабмина.

Отмечается, что предлагаемые законопроектом изменения могут создать неопределенность и должны быть согласованы с положениями международных договоров РФ.

Законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи в Госдуму внесли депутаты от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Запрет предлагается распространить на низкоквалифицированных специалистов, которые приезжают в Россию на основании трудового договора или патента и у которых нет иных законных оснований проживать в России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрение в нижнюю палату парламента был внесен проект о запрете принимать в школы не владеющих русским языком детей мигрантов. При зачислении в школы детей мигрантов предлагается проверять законность их пребывания на территории России и ввести обязательное тестирование на знание русского языка.

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит пять законов об ужесточении миграционной политики в России и примет их до декабря 2024 года. По словам Володина, законопроекты поддержали большинство депутатов, а около 350 из них являются авторами этих инициатив. В октябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Также на рассмотрении нижней палаты находится законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами. В конце сентября в него внесли поправку, которая увеличит срок брака для упрощенного получения разрешения на временное проживание в России до трех лет.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
169991062
52 минуты
и запретить тут жениться, даже по великой, неземной, всепоглощающей любви, ибо нефик...
Гость
57 минут
Запретить привозить семьи, а кто успел прорваться, то запретить поступать в школы - около овечих стад дедушка все расскажет, и, может, интегральное исчисление на примере ... ну, того, что у шестяных в голове вместо мозга...хотя...врядли
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Новости компаний
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20