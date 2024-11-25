Правительство России считает нужным доработать закон о запрете мигрантам привозить семьи в Россию

Правительство России считает, что законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в РФ нуждается в существенной доработке. Об этом 25 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на копию проекта отзыва кабмина.

Отмечается, что предлагаемые законопроектом изменения могут создать неопределенность и должны быть согласованы с положениями международных договоров РФ.

Законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи в Госдуму внесли депутаты от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Запрет предлагается распространить на низкоквалифицированных специалистов, которые приезжают в Россию на основании трудового договора или патента и у которых нет иных законных оснований проживать в России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрение в нижнюю палату парламента был внесен проект о запрете принимать в школы не владеющих русским языком детей мигрантов. При зачислении в школы детей мигрантов предлагается проверять законность их пребывания на территории России и ввести обязательное тестирование на знание русского языка.

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит пять законов об ужесточении миграционной политики в России и примет их до декабря 2024 года. По словам Володина, законопроекты поддержали большинство депутатов, а около 350 из них являются авторами этих инициатив. В октябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Также на рассмотрении нижней палаты находится законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами. В конце сентября в него внесли поправку, которая увеличит срок брака для упрощенного получения разрешения на временное проживание в России до трех лет.