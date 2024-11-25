В ГД внесли проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка был внесен в Госдуму. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает пресс-служба ГД.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы собирались представить на обсуждение в парламенте законопроект, который предусматривает запрет на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка. «При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.