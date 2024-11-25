Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

южн.

 758мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Промышленный Петербург
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Общество В ГД внесли проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

В ГД внесли проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

475
3 комментария

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка был внесен в Госдуму. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает пресс-служба ГД.

Законопроект, внесенные на рассмотрение в Госдуму, предполагает запрет на зачисление в российские школы детей мигрантов, не знающих русского языка.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы собирались представить на обсуждение в парламенте законопроект, который предусматривает запрет на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка. «При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE76
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
282694747
3 минуты
Только вахтовый метод)Дети и жены сидят на своей территории)Внесение данного закона мертвому припарки
Гость
13 минут
Директора школ озолотятся. я помню как наш сосед по парадной, армянин, еще в 80-ые годы подарил финский унитаз директрисе, чтобы дочку устроить в хороший 1А класс.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Новости компаний
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20