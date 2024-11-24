«Безрассудные шаги» и «жажда мести». Песков — о действиях Запада и отказе стран воспринимать сигналы РФ

Пресс-секретарь президента России заявил, что западные страны игнорировали предупреждение Владимира Путина о последствиях ударов вглубь России. В связи с этим РФ приступила к более решительным шагам. Слова Дмитрия Пескова прозвучали в воскресенье, 24 ноября, в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.



«Выступая в Санкт-Петербурге пару месяцев назад, Путин же четко предупреждал об этом (последствиях. — Прим. ред.). <…> Но я думаю, здесь произошла смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, партии войны, и еще жажда мести внутриполитическая — все эти факторы срослись в Вашингтоне, <…> они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение Путина. И отсюда возникла эта ситуация, и потребовались такие решительные шаги и такие жесткие заявления нашего президента», — сказал представитель Кремля.



По словам Пескова, обновленная ядерная доктрина РФ стала очередным сигналом для Запада, который проводит эскалацию украинского конфликта под руководством США, одобрившими применение баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России.



«Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне. Это приходится делать постоянно, потому что они каждый раз делают всё более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта», — объясняет пресс-секретарь президента РФ.



Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что разработка новейших видов вооружения происходит засекреченно. Только узкий круг лиц знал о ракетной системе «Орешник». Представитель Кремля отметил, что он сам не знал об «Орешнике».



Напомним, 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России. Спустя два дня президент РФ Владимир Путин подписал обновленную доктрину ядерного сдерживания. Согласно документу, ядерное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ относится к высшим государственным приоритетам. В четверг, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном применении новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Удар ВС РФ нанесли в ночь накануне по украинскому объекту ОПК в Днепропетровске. По словам президента, это был ответ на эскалацию со стороны Запада, разрешившего ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь территории России.