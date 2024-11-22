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Происшествия Петербуржец пришел в кафе с боевой гранатой. Его день завершился в отделении полиции уголовным делом

Петербуржец пришел в кафе с боевой гранатой. Его день завершился в отделении полиции уголовным делом

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1 комментарий

Фигурантом уголовного дела по статье «Хулиганство» с перспективой отвечать еще и по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» стал 43-летний жилец дома 47к1 по улице Софийской.

С самого утра пятницы петербуржец устроил переполох в кафе «Ялта», расположенном на первом этаже здания, и поднял на уши полицию, скорую и ОМОН. Движение на подступах к кафе перекрыли. Сидя в пробке, пользователи «Яндекс Карт» домысливали и оставляли комментарии в «разговорчиках» о якобы двойном убийстве в кафе.

Подробности инцидента 22 ноября раскрыла в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всё завертелось около полудня, когда в полиции Фрунзенского района раздался звонок. Мужчина на другом конце провода заявил, что держит в руках боевую гранату с сорванной чекой. Первыми на месте оказались сотрудники районной ППС старший сержант полиции Георгий Исаков и прапорщик полиции Михаил Смирнов. Быстро поняв, что происходит, они приняли решение вывести посетителей из опасного места. Затем подошли к буйному гражданину и, «отвлекая внимание, зафиксировали его руку с опасным предметом», — отмечает Ирина Волк.

«Опасный предмет» реквизировал командир отдельного батальона ППСП подполковник полиции Александр Пихоцкий. Получившие его взрывотехники подтвердили, что мужчина не шутил: людей он пугал ручной гранатой Ф-1.

Гранату направили на экспертизу, хулигана — в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии
1
В д. Гадюкино - дожди.
13 минут
Наш мальчик?
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