«Для защиты от новых рисков»: Украина запросила системы ПВО, способные сбивать российские ракеты средней дальности

Министр обороны Украины Рустем Умеров начал переговоры с партнерами о поставках новых систем ПВО для противодействия ракетам средней дальности после удара России по городу Днепру с использованием новой баллистической ракеты «Орешник». Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Киев хочет получить от западных партнеров противоракетные системы, которых на сегодняшний день у Украины нет, но есть у США — модернизированные комплексы ПВО Patriot, а также системы Aegis (устанавливается на корабельной платформе).

По словам Зеленского, сейчас Украине нужны системы ПВО, которые «способны защитить жизни от новых рисков» (цитата по РБК).

Накануне Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.

Сегодня на совещании Путина с руководством Минобороны и представителями ВПК было принято решение начать серийное производство «Орешника». Главком РВСН Сергей Каракаев заявил, что комплекс «Орешник» может поражать цели по всей Европе.

Противодействия системе «Орешник», по словам Путина, на сегодня не существует.