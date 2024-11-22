46 жителей Курской области вернулись в Россию из Украины

Почти полсотни жителей Курской области вернулись из Украины в Россию после того, как сторонам удалось договориться, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Сегодня в Россию из Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области. Вместе с родственниками и всей страной радуемся их возвращению домой», — рассказала Москалькова 22 ноября в Telegram.

Среди возвращенных 12 детей, включая новорождённого, а также инвалид-колясочник. Омбудсмен отметила, что все возвращенные были вывезены украинцами после захода ВСУ в Курскую область в августе. Они смогли вернуться домой благодаря действиям «компетентных государственных органов Беларуси», помощи международного комитета Красного Креста, администрации Президента РФ, Минобороны и МИД России.

Месяц назад уполномоченная по правам человека рассказывала , что ей направили более тысячи обращений о пропаже людей из Курской области.

Напомним, с августа на территории Курской области действует режим КТО — контртеррористической операции. Он был введен после того, как на российскую территорию зашли подразделения вооруженных сил Украины. Началась эвакуация мирных жителей из Курской области. Город Суджа и ряд населенных пунктов региона оказались под контролем ВСУ.