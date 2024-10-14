«Ничего не известно об их судьбе». Москалькова — о жителях Курской области, вывезенных ВСУ

Уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой направили более тысячи обращений о пропаже людей из Курской области. Об этом она рассказала газете «Аргументы и факты» в интервью, опубликованном 14 октября.

По словам Москальковой, в настоящее время свыше тысячи человек ищет своих близких из Курской области, которых насильно вывезли Вооруженные силы Украины. Перемещение гражданского населения из мест проживания против их воли является грубым нарушением Женевской конвенции. В связи с этим международному сообществу следует должным образом отреагировать на ситуацию, сложившуюся в одном из регионов России, отмечает Москалькова.

«16 сентября у нас состоялась встреча с президентом Международного Комитета Красного Креста г-жой Сполярич, на которой шла речь о гражданах Курской области, которые, на мой взгляд, нуждаются в помощи; в том числе дети. Нам ничего не известно об их судьбе. Это грубое нарушение их прав и международных норм обращения с гражданским населением», – заявляет Татьяна Москалькова.

Омбудсмен добавила, что написала письмо уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой узнать, сколько жителей Курской области было насильно вывезено из своих домов ВСУ. Они договорились о встрече, где Москалькова обсудит вопрос пропавших жителей в первую очередь.

«Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой», – подчеркнула омбудсмен.

В общей сложности, по ее словам, после наступления украинской армии в Курской области были эвакуированы 112,3 тысячи человек. Сейчас около 12,3 тысячи эвакуированных, в том числе 3,7 тысячи детей размещены в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, более 100 тысяч человек отправились к родным и знакомым. А около 40 тысяч отказались от эвакуации или уже вернулись домой. «Некоторые буквально в бронежилетах копали картошку на своих огородах»,— добавила Москалькова.

Также она рассказала о посещении свыше 2 тысяч украинских военнопленных, которые находятся в закрытых учреждениях на территории России. Исходя из принципа взаимности, аналогичные визиты на Украине провел украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«Мне были направлены видеоматериалы: как проходили такие встречи, какие вопросы задавались, что делается в отношении помощи этим людям»,— пояснила Москалькова.

В ответ на просьбу оценить взаимодействие с господином Лубинцом она сказала: «Главное, что оно есть».