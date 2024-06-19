Москалькова рассказала, что Россия и Украина провели более 40 обменов пленными

За период боевых действий на Украине Москва и Киев более 40 раз обменялись пленными. Об этом 19 июня на пленарном заседании Совета Федерации заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный», — заявила Татьяна Москалькова, чьи слова приводит
Москалькова напомнила, что на днях она опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых РФ готова передать украинской стороне и на тех же условиях получить российских военнопленных. Несмотря на то, что публикация вызвала отрицательную реакцию, жены и матери на Украине будут знать, что их родные живы и что они могут вернуться домой, отметила омбудсмен. По её словам, Москва ждет от украинской стороны такой же список готовых к обмену.
В последний раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая. Тогда, по сообщению МО РФ, с подконтрольной Киеву территории были возвращены 75 российских военнослужащих, взамен им были переданы 75 военнопленных ВСУ. В тот же день стороны обменялись телами погибших бойцов.