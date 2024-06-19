Москалькова рассказала, что Россия и Украина провели более 40 обменов пленными

За период боевых действий на Украине Москва и Киев более 40 раз обменялись пленными. Об этом 19 июня на пленарном заседании Совета Федерации заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный», — заявила Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости . Она уточнила, что Федеральная служба безопасности РФ делает много для того, чтобы эти процессы не останавливались.