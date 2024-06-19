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    Боевые действия

    Москалькова рассказала, что Россия и Украина провели более 40 обменов пленными

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    За период боевых действий на Украине Москва и Киев более 40 раз обменялись пленными. Об этом 19 июня на пленарном заседании Совета Федерации заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    «У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный», — заявила Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости. Она уточнила, что Федеральная служба безопасности РФ делает много для того, чтобы эти процессы не останавливались.

    Москалькова напомнила, что на днях она опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых РФ готова передать украинской стороне и на тех же условиях получить российских военнопленных. Несмотря на то, что публикация вызвала отрицательную реакцию, жены и матери на Украине будут знать, что их родные живы и что они могут вернуться домой, отметила омбудсмен. По её словам, Москва ждет от украинской стороны такой же список готовых к обмену.

    В последний раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая. Тогда, по сообщению МО РФ, с подконтрольной Киеву территории были возвращены 75 российских военнослужащих, взамен им были переданы 75 военнопленных ВСУ. В тот же день стороны обменялись телами погибших бойцов.

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