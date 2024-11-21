Карго-культ. Оператор Пулково задумался о собственном грузовом терминале

Источник: Дмитрий Лебедев/"Коммерсантъ»







Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» договорилась со Смольным о создании нового грузового терминала. Существующие мощности, принадлежащие холдингу «Новапорт», еще далеко не исчерпаны, но оператор воздушной гавани хочет самостоятельно зарабатывать на обработке грузов, вместо того, чтобы отдавать на аутсорсинг.

Соглашение о строительстве грузового терминала в аэропорту Пулково 21 ноября подписал комитет по транспорту Петербурга и управляющая компания аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Произошло это в рамках XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России», сообщил телеграм-канал ведомства.

Проект будет реализоваться в рамках стратегического инвестиционного проекта «Развитие аэропорта Пулково» на основании соглашения о реконструкции воздушной гавани в рамках ГЧП — того же, на основании которого сейчас идет проектирование новой очереди пассажирского терминала.

Подробностей про сроки, объем инвестиций, а также точное место, где может появиться терминал, пока нет. По данным «Фонтанки», соглашение подтверждает принципиальное согласие города и инвестора с тем, что грузовое направление необходимо развивать. Причем город готов участвовать не только на уровне согласований, но и деньгами. Никакого конкретного расчета на данный момент нет, но сумма вложений исчисляется миллиардами, а не десятками миллиардов, говорят собеседники издания.

А нужен ли новый грузовой терминал в Пулково?

Глава комитета по транспорту Валентин Енокаев объяснил необходимость расширения нехваткой существующих мощностей. «По итогам 2023 года Пулково стал вторым аэропортом страны по пассажиропотоку. Мы фиксируем стабильный рост авиаперевозок и запрос на их дальнейшее увеличение из стран Азии, и в частности Китая. В связи с развитием международных направлений очевидна потребность в дополнительных мощностях в части обработки авиагрузов. Будем совместно работать в этом направлении», — приводятся в пресс-релизе слова чиновника.

Сейчас обслуживание грузов в аэропорту Пулково отдано на аутсорсинг АО «Грузовой терминал Пулково». Его терминал площадью 12 000 кв. м расположен в восточной части аэропорта и занимает территорию в 4,7 га. Кроме стандартных он может обслуживать скоропортящиеся, крупногабаритные, опасные и ценные грузы. Приспособлен к перевозке животных и человеческих органов, говорится на сайте грузового терминала.

Ранее мощности существующего терминала оценивались в 30 тысяч тонн в год. И пока они далеки от заполнения. Так, по итогам 2023 года объем грузовой работы в Пулково составил 17,4 тысячи тонн, что на 11,2 % ниже аналогичного показателя 2022 года, говорится на сайте «Агентства внешнего транспорта».

Впрочем, расширение пассажирского терминала Пулково тоже планируется на перспективу: предполагается, что к моменту, когда проект будет реализован, число путешественников вырастет.

Но ВВСС заявил о желании создать собственный терминал не столько из-за прогнозируемой нехватки мощностей, сколько из-за неудовлетворенности нынешними условиями сотрудничества с АО «Грузовой терминал Пулково» и желанием самостоятельно зарабатывать на обработке грузов, считает источник «Фонтанки», близкий к транспортному блоку. «Сейчас к самолету подъезжают сначала техника и люди „Воздушных ворот Северной столицы“ для снятия багажа, а потом подъезжают техника и люди „Грузового терминала Пулково“. То есть у ВВСС есть техника и люди, и себестоимость дополнительной работы равна практически нулю — нужна только доставка до нового места хранения, выдачи и обработки грузов. Появляется собственный склад, оператор получит очень хороший бизнес», — говорит он.

Конкурируя с АО «Грузовой терминал Пулково», ВВСС имеет все шансы выиграть в этом соревновании, отмечает собеседник и добавляет еще один аргумент: «Чем меньше людей и техники и разных организаций подъезжает к борту воздушного судна, тем выше уровень безопасности».

Грузовая конкуренция

Речь о необходимости расширения грузовых мощностей Пулково заходила и раньше. Правда, строительством собирался заниматься владелец существующего терминала. Так, в 2017 году АО «Грузовой терминал Пулково», собственником которого тогда был банк «Санкт-Петербург», заявил о желании построить к 2020 году вторую очередь и нарастить мощности до 150 тысяч тонн грузов в год.

В 2018 году АО вошло в пул инвесторов, подписавших соглашение о реализации проекта «Аэрополис». Планировалось, что к 2031 году терминал Пулково-2 будет приспособлен для приема лоукостеров, а на соседних территориях появятся грузовые терминалы, центр по обслуживанию самолетов, а также торговые и офисные площади. Но к 2021 году стало очевидно, что инвесторы охладели к проекту. Собеседники «Фонтанки» связывали это с тем, что из-за пандемии коронавируса объемы перевозки резко упали, а значит, и потребности в расширении больше нет.

Но именно тогда «Воздушные ворота Северной столицы» задумались о том, чтобы самостоятельно заняться обработкой грузов. Как сообщал «Коммерсантъ», оператор был близок к тому, чтобы выкупить акции АО «Грузовой терминал Пулково». Но сделка сорвалась, и в 2020 году владельцем АО стал Алексей Куимов, экс-глава Курортного района и совладелец «Ю-Ти-Джи Пулково», которая занимается техническим обслуживанием самолетов. Сумма сделки оценивалась в 2 млрд рублей.

Правда, уже в 2021 году у грузового терминала снова сменился собственник: он перешел к холдингу «Новапорт» миллиардера Романа Троценко, который объединяет 24 российских аэропорта России, а также управляет грузовым терминалом в новосибирском аэропорту «Толмачево».

По данным СПАРК, в 2023 году выручка АО «Грузовой терминал Пулково» составила 840,7 млн рублей, чистая прибыль — 366,7 млн рублей, что в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. Генеральный директор АО «Грузовой терминал Пулково» Алексей Курдюмов не стал комментировать перспективы появления у оператора аэропорта собственного грузового терминала и предложил адресовать вопросы ВВСС.