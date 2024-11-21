Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 739мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Новый глава КГИОП
Вода в Петербурге
Дом Радио
Перепланировка в старых домах
Промышленный Петербург
Поэма о Новороссии в Филармонии
S.T.A.L.K.E.R. 2 - что грозит геймерам?
Тысяча задач для поезда ВСМ
Город Бизнес В Пулково появится новый грузовой терминал. Смольный подписал соглашение с «ВВСС»

В Пулково появится новый грузовой терминал. Смольный подписал соглашение с «ВВСС»

1 313
1 комментарий

В аэропорту Пулково построят новый грузовой терминал. Соответствующее соглашение комитет по транспорту Петербурга подписал с оператором воздушной гавани ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» в рамках XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России». Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал ведомства.

Необходимость проекта продиктована увеличением авиасообщения со странами Азии, и в частности, с Китаем. «В связи с развитием международных направлений, очевидна потребность в дополнительных мощностях в части обработки авиагрузов», — отметил глава комтранса Валентин Енокаев.

Строительство будет вестись в рамках стратегического инвестиционного проекта «Развитие аэропорта Пулково» на основании соглашения о реконструкции Пулково в рамках ГЧП. В перспективах — размещение на привокзальной площади аэропорта остановочного пункта межрегиональных и междугородних автобусных перевозок.

В начале 2023 года правительство Петербурга, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года. Концепция второй очереди предполагает строительство южной галереи нового терминала, создание перронов, рулежных дорожек и энергетической инфраструктуры.

Создание грузового терминала ранее планировалось в рамках проекта «Аэрополис», соглашение о котором было подписано на ПМЭФ-2016. Инвестором хотел стать банк ВТБ, а проект планировалось реализовать до 2020 года. В 2018 году параметры проекта уточнили. В качестве инвесторов заявились АО «Грузовой терминал Пулково» (на тот момент основной акционер — Банк «Санкт-Петербург»), а также компания «Ю-ТИ-ДЖИ Пулково» («дочка» UTG aviation serviсes, специализирующейся на техническом обслуживании самолётов). Предполагалось, что АО «Аэропорт Пулково», принадлежащее правительству Петербурга, возьмет на себя координацию проекта и добьется выделения участка. При этом сроки сдвинули до 2031 года. Но в 2021 году инвесторы охладели к проекту «Аэрополиса».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
qwestik
2 часа
Последняя С лишняя.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Новости компаний
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Новости компаний
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00