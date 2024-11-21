В Пулково появится новый грузовой терминал. Смольный подписал соглашение с «ВВСС»

В начале 2023 года правительство Петербурга, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение , предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года. Концепция второй очереди предполагает строительство южной галереи нового терминала, создание перронов, рулежных дорожек и энергетической инфраструктуры.

Создание грузового терминала ранее планировалось в рамках проекта «Аэрополис», соглашение о котором было подписано на ПМЭФ-2016. Инвестором хотел стать банк ВТБ, а проект планировалось реализовать до 2020 года. В 2018 году параметры проекта уточнили. В качестве инвесторов заявились АО «Грузовой терминал Пулково» (на тот момент основной акционер — Банк «Санкт-Петербург»), а также компания «Ю-ТИ-ДЖИ Пулково» («дочка» UTG aviation serviсes, специализирующейся на техническом обслуживании самолётов). Предполагалось, что АО «Аэропорт Пулково», принадлежащее правительству Петербурга, возьмет на себя координацию проекта и добьется выделения участка. При этом сроки сдвинули до 2031 года. Но в 2021 году инвесторы охладели к проекту «Аэрополиса».