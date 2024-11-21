Бюджетникам готовить нервы. Вторая волна поступления в вузы возвращается, но не такая, какой ее ждали

Источник: Александр Баранов/ «Коммерсантъ»







Минобрнауки предлагает существенно поменять порядок поступления в вузы для студентов, поступающих в 2025 году. И нет, речь не об отказе от бакалавриата в пользу специалитета — глобальную реформу высшего образования с 2022 года откладывают. Ведомство предлагает пересобрать саму приемную кампанию — в крайне невыгодный для поступающих по общему конкурсу вариант. Что будет представлять из себя дополнительный прием и почему поступление в 2025 году может стать еще более нервным — в тексте «Фонтанки».

Как меняются сроки зачисления в вуз в 2025 году

Еще один сюрприз для абитуриентов — сроки. В прошлом году уже 9 августа для абитуриентов все самое страшное осталось позади — согласие подано, приказы о зачислении опубликованы. В 2025 году Минобрнауки предлагает завершить прием согласий на зачисление только 25 августа, а выложить списки 29-го. То есть студенты узнают о том, что поступили на бюджет, всего за пару дней до начала учебного года. И за этот срок иногородним нужно будет успеть купить билеты, приехать в другой город и заселиться в общежитие.

«Для тех, кто хочет поступить, для них все есть. Никаких проблем для поступающих я не вижу. Времени на выбор [вуза] будет меньше. Так что определяться нужно будет раньше, уже в процессе завершения приемной кампании», — прокомментировали перенос сроков в Технологическом институте.

Проректор СПбГЭУ Юлия Малевич успокаивает: на деле зачисление по общему конкурсу пройдет в привычные для абитуриентов даты — в начале августа. В конце лета зачислять будут магистрантов и тех, кто будет поступать в рамках дополнительного приема. Того же мнения придерживаются в ВОЕНМЕХе. При этом ректор вуза отмечает, что вопрос с расселением в общежития действительно может оказаться довольно острым. «Мы планируем еще одно общежитие вывести из использования на капитальный ремонт. Будем заранее прорабатывать варианты для наших иногородних первокурсников», — поделился Александр Шашурин.

«Поступай онлайн» на «Госуслугах» — как это работает

Напомним, что с прошлого года выпускники не только вписывают в заявления направления, на которые хотели бы поступить, но и нумеруют их в порядке приоритетности. Как итог — в день Х нужно было подать согласие в выбранный вуз, а дальше зачисление проходило автоматически. Не проходишь на первую специальность — попадаешь на вторую и так далее. Это спасло многих абитуриентов от того, чтобы остаться без бюджетного места: риск существенно меньше, чем если бы будущий студент подавал согласие на конкретное направление, как это было пару лет назад.

Систему обещали довести до идеала и свести риски остаться совсем без бюджета до минимума. Летом Минобрнауки анонсировало, что с 2025 года вся приемная кампания будет проходить через сервис «Поступай онлайн» на «Госуслугах», рассказала «Фонтанке» Юлия Малевич. Выпускник должен написать всего одно заявление и указать в нем все вузы и специальности, куда хотел бы поступить, и обозначить порядок приоритетов. Даже если выбранные университеты в разных концах страны.

Но не свершилось — в этом году об автоматическом переходе из вуза в вуз в день подачи согласий в приказе ни слова. «Будет ли он в 2026 году, пока вопрос. Пока это еще на стадии обсуждения, но я думаю, что будет», — считает Юлия Малевич. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Технологического института Сергея Вихмана, система сквозных приоритетов может заработать только в том случае, если будет только один вариант подачи согласий на зачисление — галочка на «Госуслугах». В таком случае система сможет вовремя учитывать данные по всем абитуриентам в режиме реального времени.

В ВОЕНМЕХе добавили, что система сквозных приоритетов может ударить по вузам в регионах:

— Думаю, российская система высшего образования пока не готова к сквозным приоритетам. Университеты активно развиваются и стремятся занять свою прочную позицию не просто на рынке высшего образования в своем регионе, а как минимум на национальном уровне. Возможно, имеет смысл вернуться к этой идее, когда академическая мобильность станет нормой и достаточная часть региональных университетов приобретет статус, сравнимый со столичными вузами, — рассказал «Фонтанке» ректор ВОЕНМЕХа Александр Шашурин.

А пока Минобрнауки предложило развести два понятия: основной высший приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающих проходит по конкурсу вне зависимости от того, подал ли он согласие на зачисление; и высший проходной приоритет, который определяется для поступающих, которые согласие все-таки принесли.

Сергей Вихман объяснил, что в прошлом году в рейтинговых списках на «Госуслугах» не отображалось, принес ли человек согласие на зачисление. «Это очень многих пугало. А теперь будет отображаться позиция абитуриента по баллам и позиция по подлинникам. Стало по-человечески», — подчеркнул он.

«Дополнительный прием» в вузе — что это значит?

Дополнительный прием в вузах оценили неоднозначно. Нужно понимать, что это не та вторая волна, от который мы уже успели отвыкнуть: тогда проводился еще один этап приема для тех, кто поступает на бюджет по общему конкурсу. Не попал в первую волну — есть шанс пройти во вторую. Но в этом году Минобрнауки предлагает иную систему: простым бюджетникам придется встать в очередь, потому что дополнительный прием организуют в первую очередь для целевиков.

О том, как проходит прием на целевое обучение, к чему обязывает выпускника школы договор с работодателем и в каких случаях отработки учебы можно избежать, читайте тут.

Чтобы понять, в чем же здесь загвоздка, для начала напомним, как приемная кампания в вузы проходила последние несколько лет. На каждой из образовательных программ от общего числа бюджета выделялся процент мест для льготников и целевиков. За пару дней до общего конкурса проводился этап приоритетного зачисления — на нем в вузы поступали как раз по целевой, отдельной и особой квоте, а также олимпиадники. В большинстве случаев ни льготники, ни уж тем более целевики не заполняли то число бюджетных мест, которое было для них уготовано. Так что свободные места уходили на общий конкурс, в рамках которого выпускники боролись баллами ЕГЭ за бесплатную учебу.

Теперь Минобрнауки предлагает порядок поменять: те места, которые не заполнили целевики, не отдавать простым бюджетникам, а приберечь. Провести прием по общему конкурсу, а уже после — устроить дополнительный, и снова для целевиков. Так сказать, дать одиннадцатиклассникам еще один шанс заключить договор с фирмой и идти учиться в вуз бесплатно, но с последующей отработкой после окончания учебы. И уж если целевиков снова не наберется столько, сколько надо, то только тогда оставшиеся места отдадут остальным поступающим.

При этом нужно понимать, что одно дело — гуманитарные направления, где квота для целевиков выделяется маленькая. Другое — медицинские, педагогические и инженерные вузы, где целевикам отводят едва ли не большую часть бюджетных мест. Например, в Мечникова в прошлом году 272 места из 360 на лечфаке отдали под целевую квоту. «Сложность в том, что целевые места выделяются в процентах от общего количества бюджетных мест в соответствующей конкурсной группе. Но не все они одинаково востребованы с точки зрения целевого обучения. На тех направлениях, что менее востребованы, есть определенная тревога, что целевые места могут быть не закрыты», — отмечает Юлия Малевич.

Еще одна загвоздка — число договоров зависит, скорее, от организаций, чем от университетов. Заказчики целевого обучения предлагают студентам разные привилегии: кто-то выплачивает дополнительную стипендию, предоставляет скидки и даже жилье, кто-то — ограничивается минимальными мерами поддержки. И чем больше таких плюшек для обучающихся, тем более востребовано предложение компании, подчеркнула проректор СПбГЭУ.

Ректор ВОЕНМЕХа также подчеркнул, что теперь у университетов появляется новая задача — обеспечение 100% приема на целевые места. «Если документ будет принят в таком виде, у абитуриентов с высокими баллами, претендующих на специальности с дефицитом бюджетных мест, появляется необходимость пойти на целевое обучение. А это значит, что предприятие-заказчик потенциально может получить более квалифицированного специалиста в будущем», — считает Александр Шашурин.

Проректор СПбГЭУ Юлия Малевич подчеркнула: если приказ примут, то с проблемами могут столкнуться те вузы, куда абитуриенты идут не очень охотно. «Конечно, если целевые места не будут уходить на общий конкурс, для вузов это создает дополнительные проблемы. В ряде вузов очень непросто закрываются бюджетные места, поэтому у них, конечно, могут быть соответствующие сложности. В нашем университете проблем с закрытием бюджетных мест нет», — добавила она.

Когда начнет действовать дополнительный набор

Тем не менее нужно учитывать, что проект пока остается проектом, а прежде чем бить тревогу, нужно дождаться окончательного порядка приема, отмечает Юлия Малевич. Напомним, что в этом году уже был случай, когда Минобрнауки прислушалось к университетам и родителям абитуриентов. В ведомстве планировали изменить вступительные испытания в вузы для абитуриентов этого года — убрать английский язык на ряде направлений, будущих учителей-предметников обязать сдавать профильный ЕГЭ, а технарей перенаправить с информатики на физику. «Фонтанка» рассказывала, что в таком случае у выпускников останется меньше полугода на подготовку к новым предметам. В итоге, к счастью одиннадцатиклассников и приемных комиссий, нововведения было решено отложить.

В случае, если пункт с дополнительным набором пересмотрят, серьезных перемен в приемной кампании не будет, считает проректор СПбГЭУ. По крайней мере, в 2025 году.