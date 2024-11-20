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Город Директором Пискаревского кладбища стал бывший военком Петербурга Сергей Качковский

Директором Пискаревского кладбища стал бывший военком Петербурга Сергей Качковский

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8 комментариев

Сергей Качковский стал директором Пискаревского мемориального кладбища. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба комитета по социальной политике Петербурга.

Сегодня вице-губернатор Северной столицы Наталья Чечина встретилась с коллективом учреждения и представила ему нового руководителя.

Герой России Сергей Качковский ранее работал зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности и на протяжении многих лет занимал должность военного комиссара Петербурга.

Теперь ему предстоит продолжить подготовку памятного для многих поколений места к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилею самого мемориала. Чечина также напомнила о необходимости развивать взаимодействие с сообществом ветеранов и молодёжью, деятельность по сохранению памяти и патриотическому воспитанию.

Сергей Качковский был назначен главным военным комиссаром Петербурга в 2011 году. Он перешел на этот пост с равнозначной должности в Ленобласти. Служил в ЛенВО в танковых войсках. Участвовал в новогоднем штурме Грозного в 1994–1995 гг., за что и получил Золотую Звезду Героя России. При нем в Петербурге было возбуждено громкое дело о «черных военкомах» с десятками фигурантов, но к самому Качковскому у следствия претензий не было. По информации «Фонтанки», Качковский собирался покинуть свой пост по состоянию здоровья и в связи с достижением предельного возраста.

Вместо него главным военкомом Петербурга был назначен Марат Урмансов.

В свою очередь, бывший глава Пискаревского кладбища Евгений Панкевич перешел на работу в комитет по развитию туризма на пост первого замглавы и врио руководителя в мае 2024 года и официально вступил в должность в конце октября текущего года.

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Сергей Качковский Пискаревское кладбище Военный комиссар Наталья Чечина
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Комментарии
8
Гость
32 минуты
будет теперь следить за своими бывшим подопечными) у кого то есть чувсто юмора.
Mimic
19 минут
Символично.
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