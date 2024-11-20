Директором Пискаревского кладбища стал бывший военком Петербурга Сергей Качковский

Теперь ему предстоит продолжить подготовку памятного для многих поколений места к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилею самого мемориала. Чечина также напомнила о необходимости развивать взаимодействие с сообществом ветеранов и молодёжью, деятельность по сохранению памяти и патриотическому воспитанию.

Сергей Качковский был назначен главным военным комиссаром Петербурга в 2011 году. Он перешел на этот пост с равнозначной должности в Ленобласти. Служил в ЛенВО в танковых войсках. Участвовал в новогоднем штурме Грозного в 1994–1995 гг., за что и получил Золотую Звезду Героя России. При нем в Петербурге было возбуждено громкое дело о «черных военкомах» с десятками фигурантов, но к самому Качковскому у следствия претензий не было. По информации «Фонтанки», Качковский собирался покинуть свой пост по состоянию здоровья и в связи с достижением предельного возраста.