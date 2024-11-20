В Кремле ответили на вопрос о возможном ударе с воздуха по Киеву

Вопрос о возможном ударе с воздуха по украинской столице переадресовал к Министерству обороны РФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее посольство США, а также посольства Испании и Италии в Киеве объявили о приостановке работы из-за возможной угрозы мощной воздушной атаки.

Дипломатические миссии Соединенных Штатов, Италии и Испании объявили, что на день закроются для посетителей , и рекомендовали своим гражданам в случае воздушной тревоги искать ближайшее укрытие.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием. Именно такой сценарий в обновленной ядерной доктрине, которую сегодня подписал президент России Владимир Путин, называется как повод для ядерного ответа.