В Кремле ответили на вопрос о возможном ударе с воздуха по Киеву

Вопрос о возможном ударе с воздуха по украинской столице переадресовал к Министерству обороны РФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее посольство США, а также посольства Испании и Италии в Киеве объявили о приостановке работы из-за возможной угрозы мощной воздушной атаки.
По словам Пескова, вопрос касается непосредственно хода специальной военной операции и относится к прерогативе Министерства обороны, пишет 20 ноября РИА Новости.
Дипломатические миссии Соединенных Штатов, Италии и Испании объявили, что на день закроются для посетителей, и рекомендовали своим гражданам в случае воздушной тревоги искать ближайшее укрытие.
Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием. Именно такой сценарий в обновленной ядерной доктрине, которую сегодня подписал президент России Владимир Путин, называется как повод для ядерного ответа.
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