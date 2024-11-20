В Киеве из-за угрозы воздушной атаки продолжают закрываться посольства

Посольства Испании и Италии в Киеве объявили, что приостановят работу для посетителей 20 ноября из-за возможной угрозы безопасности. Ранее об этом сообщило посольство США, объяснив это возможной угрозой мощной воздушной атаки .

Посольство Испании разослало сообщения подданным королевства, которые живут на Украине, и порекомендовало соблюдать рекомендации властей и знать места укрытий, пишет агентство EFE .

Посольство Италии в Киеве на своем сайте уведомило, что дипмиссия не будет принимать посетителей в течение дня. В случае воздушной тревоги итальянским гражданам на Украине рекомендуют немедленно отправиться в ближайшее укрытие.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием. Именно такой сценарий в обновленной ядерной доктрине, которую сегодня подписал президент России Владимир Путин, называется как повод для ядерного ответа.