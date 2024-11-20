Посольство США в Киеве закрылось из-за сообщения о мощной воздушной атаке

В тексте говорится, что посольство Соединенных Штатов в Киеве якобы получило конкретную информацию «о потенциальной масштабной воздушной атаке 20 ноября». Посольство в среду работать не будет, а гражданам США рекомендуют немедленно найти укрытие в случае воздушной тревоги.

Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием . Именно такой сценарий в обновленной ядерной доктрине, которую сегодня подписал президент России Владимир Путин , называется как повод для ядерного ответа.

Госдепартамент США не стал подтверждать изменение в позиции США относительно применения дальнобойного оружия по российской территории, о чем заявил на брифинге представитель ведомства Мэттью Миллер. Но газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России.