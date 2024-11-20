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Происшествия БПЛА долетели до Московской области. Массированная атака накрыла восемь регионов РФ

БПЛА долетели до Московской области. Массированная атака накрыла восемь регионов РФ

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26 комментариев

Сорок два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты средствами противовоздушной обороны с 21:00 до 23:55 во вторник, 19 ноября. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По информации военного ведомства, 32 БПЛА удалось сбить над территорией Брянской области, еще 5 — над территорией Смоленской области, 2 — над территорией Московской области и по одному дрону — над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей. О повреждениях или пострадавших ведомство не сообщило.

Точное место уничтожения дронов в Подмосковье не указывается, однако местные телеграм-каналы сообщали, что жители окрестностей Коломны слышали взрывы.

При этом в сводке Минобороны не упомянуты Воронежская и Белгородская области, где вечером беспилотники атаковали промышленные предприятия, о чём сообщали губернаторы обоих регионов.

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Минобороны Атака беспилотников БПЛА Московская область
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Комментарии
26
VKuser279092
1 час
"Фонтанка", на всякий случай напоминаю, что удаление цитат из Писания, опубликованных на сайте Московского патриархата РПЦ, может быть, и будет, приравнено к оскорблению чувств верующих. Сначала было слово.
iayaaz
1 час
...летять самолеты - привет Мальчишу...
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