БПЛА долетели до Московской области. Массированная атака накрыла восемь регионов РФ

Сорок два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты средствами противовоздушной обороны с 21:00 до 23:55 во вторник, 19 ноября. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По информации военного ведомства, 32 БПЛА удалось сбить над территорией Брянской области, еще 5 — над территорией Смоленской области, 2 — над территорией Московской области и по одному дрону — над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей. О повреждениях или пострадавших ведомство не сообщило.

Точное место уничтожения дронов в Подмосковье не указывается, однако местные телеграм-каналы сообщали, что жители окрестностей Коломны слышали взрывы.

При этом в сводке Минобороны не упомянуты Воронежская и Белгородская области, где вечером беспилотники атаковали промышленные предприятия, о чём сообщали губернаторы обоих регионов.