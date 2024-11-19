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Политика Дания намерена передать Украине еще 13 истребителей F-16

Дания намерена передать Украине еще 13 истребителей F-16

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23 комментария

Дания передала Украине шесть истребителей F-16 за всё время конфликта и готовится к новым поставкам боевых самолетов. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила премьер страны Метте Фредериксен на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

По словам Фредериксен, с 2022 года Дания поставила Украине шесть истребителей F-16, а с августа 2023 года начала тренировать украинских летчиков. В планах страны — передать еще 13 военных самолетов.

Напомним, первая партия истребителей F-16 от стран НАТО поступила Украине летом 2024 года. Поставка поступила с задержкой. Ожидается, что истребители помогут сбивать крылатые ракеты и противостоять атакам бомбардировщиков. В мае глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что поставка Украине истребителей F-16 будет воспринята Москвой как намеренный сигнал в ядерной сфере. А в июле пресс-служба Минобороны России сообщила, что за первый сбитый F-16 военнослужащим заплатят 15 миллионов рублей.

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F-16 Дания Украина
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