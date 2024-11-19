Боррель заявил, что некоторые страны Евросоюза тайно разрешили Украине удары вглубь России

Некоторые страны Евросоюза тайно разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, отметив, что разрешение США на удары Киева вглубь РФ якобы «соответствует международному праву», пишет 19 ноября « Коммерсантъ ».

Разрешение президента США Джо Байдена использовать дальнобойное оружие для ударов до 300 километров вглубь территории России Боррель назвал «очень хорошей новостью для Украины». Говоря про аналогичные разрешения со стороны Евросоюза, глава евродипломатии заметил, что это относится к «национальной компетенции».

— Некоторые страны уже идут по этому пути открыто, другие делают это без слов, кто-то пока ничего не заявил, но я уверен, что они последуют примеру США, позволив бороться с Россией на территории России, — сказал Боррель и добавил, что рассчитывает, что все страны последуют примеру Вашингтона.

Накануне на встрече министров иностранных дел стран ЕС не было достигнуто соглашение о том, что Украина может использовать европейское оружие для атак по территории России. Каждая страна будет решать этот вопрос самостоятельно.

Госдепартамент США не стал подтверждать изменение в позиции США относительно применений дальнобойного оружия по российской территории, о чем заявил на брифинге представитель ведомства Мэттью Миллер.