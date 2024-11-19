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Общество Боррель заявил, что некоторые страны Евросоюза тайно разрешили Украине удары вглубь России

Боррель заявил, что некоторые страны Евросоюза тайно разрешили Украине удары вглубь России

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6 комментариев

Некоторые страны Евросоюза тайно разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, отметив, что разрешение США на удары Киева вглубь РФ якобы «соответствует международному праву», пишет 19 ноября «Коммерсантъ».

Разрешение президента США Джо Байдена использовать дальнобойное оружие для ударов до 300 километров вглубь территории России Боррель назвал «очень хорошей новостью для Украины». Говоря про аналогичные разрешения со стороны Евросоюза, глава евродипломатии заметил, что это относится к «национальной компетенции».


 — Некоторые страны уже идут по этому пути открыто, другие делают это без слов, кто-то пока ничего не заявил, но я уверен, что они последуют примеру США, позволив бороться с Россией на территории России, — сказал Боррель и добавил, что рассчитывает, что все страны последуют примеру Вашингтона.

Накануне на встрече министров иностранных дел стран ЕС не было достигнуто соглашение о том, что Украина может использовать европейское оружие для атак по территории России. Каждая страна будет решать этот вопрос самостоятельно.

Госдепартамент США не стал подтверждать изменение в позиции США относительно применений дальнобойного оружия по российской территории, о чем заявил на брифинге представитель ведомства Мэттью Миллер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России. В Белом доме напрямую не подтвердили эту информацию.

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Комментарии
6
гастарбайтер
1 час
Не тайно, а опубликовали во всех газетах и объявили изо всех утюгов... Даже Зеленский обижался, что могли бы и помолчать до первого применения, а не предупреждать россиян...
468754347
46 минут
шепотом? дрысчут потому что
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